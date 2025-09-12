Startco, Conexión Summit y el poder de la colaboración en Medellín

Cómo la conexión entre emprendedores e inversores en eventos como Startco y Conexión Summit impulsó el crecimiento de una startup en Medellín. Un caso de éxito donde la colaboración entre un emprendedor y un profesional corporativo dio lugar a una empresa con impacto social.

Era un día lluvioso en Medellín , nos encontramos en un lugar oscuro, con luces de colores, y con más de 1000 personas. La música electrónica sonaba muy fuerte, casi no podíamos hablar. Estábamos apoyados sobre una pequeña mesa, yo le contaba con mucho entusiasmo sobre mi trabajo actual. No, no era una discoteca, era Startco . Y así no conocí a mi pareja, así conocí a mi Cofundador . Medellín es hogar de los eventos de startups más grandes de América Latina.

Startco, un evento que nació aquí, reúne cada año a más de 500 startups con corporativos e inversores. Conexión Summit, otro de los eventos fuertes en tecnología y emprendimiento, ya va dos años de vincular startups con corporativos. Es por eso que Medellín es reconocida como la ciudad de la ciencia, la tecnología y la innovación. En uno de esos Startco, conocí a Eduardo, mi tercer Cofundador, y hoy CFO de Quipu. Él trabajaba en una de las empresas financieras más grandes de la región (Sura Asset Management), y su rol era buscar startups para colaborar en proyectos de innovación. Como buenos emprendedores, detectamos en Eduardo unas capacidades que en Quipu no teníamos y que necesitábamos para hacer crecer la empresa al siguiente nivel. Después de varias conversaciones, él decidió renunciar a su carrera corporativa de más de diez años y saltar al mundo de la incertidumbre y la adrenalina constante: el emprendimiento. Encontrar a un cofundador como Edu dentro de un corporativo como SURA, nos da nota de que la inversión en innovación que hacen las empresas antioqueñas no solo les aporta en su propio crecimiento, sino que también puede incubar la creación de próximos fundadores. Encontrar a tus socios es como encontrar una familia nueva. Compartís más tiempo con ellos que con tu propia familia. Cuando firmas el compromiso de sacar una empresa adelante, estás reconociendo que como mínimo hay que estar juntos 10 años más. Pero más importante que el compromiso son las capacidades que cada uno trae a la mesa. Los equipos más fuertes son los que combinan distintas experiencias y conocimiento. Sin embargo, encontrar personas con habilidades distintas a las de uno, no siempre es fácil. Para eso hay que estar en contextos nuevos, con personas que de otra manera no conocerías. Y eso es lo que facilitan eventos como Startco y Conexión Summit. Ya van tres años desde ese día lluvioso. Juntos combinamos la capacidad emprendedora y arriesgada, con la estructura y disciplina corporativa. Esa fórmula nos permitió consolidar una empresa tecnológica con impacto social, y transformar la vida de miles de personas. Todavía nos quedan muchos años más de camino, pero de lo que llevo emprendiendo aprendí que lo más valioso son las personas con las que te rodeas; porque las ideas pueden surgir en cualquier lugar, pero es con las personas correctas y en las ciudades que apuestan por la innovación donde se convierten en realidades





elcolombiano

Startups Emprendimiento Medellín Startco Conexión Summit Innovación Inversión Cofundador

