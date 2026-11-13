Stephanie Case rompe récords en Antarctic Ice Ultra 2026

La canadiense Stephanie Case estableció un nuevo récord femenino de 100 millas en la Antártida durante el Antarctic Ice Ultra 2026, superando marcas históricas.

Stephanie Case, abogada y corredora canadiense de 44 años, consolidó su lugar en la historia del deporte de élite al vencer la distancia de 100 millas en la Antártida durante la competición Antarctic Ice Ultra 2026. Este logro no solo representa un hito personal, sino que desafía directamente los prejuicios históricos sobre la resistencia física femenina en entornos extremos.

Registros y tiempos oficiales

Case completó los 160,9 kilómetros en un tiempo de 17 horas, 31 minutos y 39 segundos. Esta actuación estableció un nuevo récord continental femenino para dicha distancia, demostrando una capacidad de superación notable frente a las condiciones ambientales más hostiles del planeta.

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Competencia Yusheng Ni

El ganador general del evento fue el chino Yusheng Ni, quien cruzó la meta en 17 horas, 2 minutos y 24 segundos. La diferencia entre ambos atletas fue de apenas 29 minutos y 15 segundos, un margen mínimo que sitúa a Case en la élite mundial del ultrarunning masculino.

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Ruptura de estigmas históricos

La Antártida ha sido tradicionalmente percibida como un territorio hostil para la adaptación de las mujeres, llegando a vetarse su participación en expediciones. Case desmintió estos estereotipos al superar la marca anterior, mejorándola en más de cinco horas respecto al registro de 22 horas, 40 minutos y 47 segundos establecido el año pasado.

Logro personal y preparación 2027

Además de sus competencias deportivas, Case es defensora de los derechos humanos y madre de Pepper. Tras dar a luz en 2024, participó en la ultramaratón de Snowdonia en Gales el 19 de junio de 2025. Ahora se prepara para la temporada 2027 con el objetivo de mejorar aún más su rendimiento en el continente polar.