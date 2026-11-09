Stephen Graham y Liev Schreiber lideran el thriller criminal Nocturne en Apple TV+

Descubre cómo Stephen Graham y Liev Schreiber interpretan a un asesino en serie y un detective en Nocturne, la nueva serie de Apple TV basada en Lars Kepler.

La serie de crímenes Nocturne se consolida como la nueva producción destacada de Apple TV, ofreciendo un giro oscuro y psicológico al género thriller. Stephen Graham encarna a Jurek Walker, un asesino en serie encarcelado en un psiquiátrico de máxima seguridad, mientras que Liev Schreiber interpreta a Jonah Lynn, un exsoldado que busca paz en Pensilvania.

Método actoral y la meditación del asesino

Stephen Graham adoptó un enfoque de método para dar vida a Jurek Walker, estudiando exhaustivamente la psicología del personaje antes de las grabaciones. Le sugirió al director Tim Van Patten que su personaje meditara como una estrategia de supervivencia mental dentro de la prisión. Graham explica que la meditación servía para cultivar la paciencia necesaria, actuando como un depredador que acecha a su presa esperando el momento exacto para escapar.

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Adaptación de las novelas de Lars Kepler

La producción se basa en las novelas policíacas del escritor sueco Lars Kepler, específicamente en The Sandman de 2012 y Lazarus de 2018. Graham señala que aunque leyó los libros, el guion se convierte en la nueva biblia de la serie. La historia ha sido modificada en muchos aspectos y no es exactamente igual a los libros originales, que describen Graham como excepcionalmente explícitos en sus detalles.

Perspectivas de los protagonistas y trauma

Liev Schreiber interpreta a Jonah Lynn, un detective de homicidios que se muda a un pequeño pueblo del oeste de Pensilvania con su familia. La trama se complica cuando el pueblo y su familia se convierten en el blanco del asesino Jurek Walker. Schreiber destaca el interés en personajes definidos por el trauma, cuestionando si los límites del comportamiento humano aceptable pueden cruzarse bajo esa presión.

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La dualidad de Zazie Beetz y el FBI

Zazie Beetz interpreta a la hija adoptiva de Jonah Lynn y una agente del FBI que trabaja encubierta. Beetz describe el desafío de construir dos personalidades distintas: la agente Saga y su identidad encubierta. Fue un ejercicio divertido pero estresante, ya que tuvo que diferenciar claramente ambas facetas mientras descifraba quién era la otra persona, resultando en una experiencia gratificante y divertida.

Impacto cultural y preguntas existenciales

La serie aborda la fascinación morbosa por comprender por qué las personas cometen actos violentos, planteando el eterno debate entre naturaleza y crianza. Graham compara la presencia del asesino en su celda con la energía de un gran felino en una jaula. Esta narrativa invita a los espectadores a explorar si la violencia es producto del entorno o del ADN, manteniendo el suspenso a lo largo de la temporada.