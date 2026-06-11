Steven Spielberg's 'El día de la revelación': Science fiction, conspiracies, and the human race's confrontation with the unknown

Steven Spielberg's latest film, 'El día de la revelación', is a science fiction thriller that explores the intersection of government conspiracies, extraterrestrial technology, and humanity's confrontation with the unknown. The film stars Emily Blunt and is directed by the renowned filmmaker, known for classics like 'Close Encounters of the Third Kind' and 'Jurassic Park'.

Steven Spielberg tuvo cinco años cuando su padre lo llevó a un parque en Nueva Jersey a ver la lluvia de meteoros de las Perseidas.

Ese momento, según contó a CBS Sunday Morning, marcó el inicio de su fascinación por lo que hay más allá de las estrellas. A los 17 años rodó su primer filme sobre ovnis, a los 31 estrenó el clásico Close Encounters of the Third Kind (1977) y ahora, casi cinco décadas después, llega a los cines El día de la revelación, una película de ciencia ficción sobre conspiraciones gubernamentales, tecnología extraterrestre y el momento en que la humanidad enfrenta lo que siempre supo, pero nunca quiso confirmar.

Spielberg, ahora con 79 años, se mantiene vigente como el padre de la ciencia ficción moderna, pero nadie sabe si esta será su última obra. Durante décadas ha sido sinónimo de taquilla, asombro industrial y de la infancia de varias generaciones.

Esta cinta es descrita por críticos como Peter Bradshaw de The Guardian como ‘entretenimiento de primera categoría y pura diversión’, y el propio cineasta la presentó en un tráiler hace meses con la mano en el corazón, afirmando que cree en lo que narra. Hay un antes y un después en la historia del cine con las películas de Spielberg: el 20 de junio de 1975, cuando Tírano se estrenó en Estados Unidos, redefinió lo que una película podía hacer con una audiencia masiva.

Antes de eso, el ‘cine de verano’ no existía como concepto industrial. El director, nacido en Ohio, prácticamente lo inventó, y luego lo perfeccionó de la mano de George Lucas en Indiana Jones (1981), que en una reciente columna de opinión, el director británico Edgar Wright describió como ‘115 minutos de pura perfección palomitera’. Por eso se dice que lo que construyó en su carrera no es solo séptimo arte sino un lenguaje.

Tomó los temas del cine de serie B, los monstruos de Roger Corman, padre del cine pop, los dinosaurios de caucho y los platillos voladores de los años cincuenta, y les dio una producción y seriedad que el género nunca había tenido. En Tírano, el robot fallaba tanto durante el rodaje que el director decidió no mostrarlo. En su lugar, John Williams escribió notas musicales que se convirtieron en insignia del depredador más efectivo de la historia del cine.

En Jurassic Park (1993), los dinosaurios generados por computadora hicieron que el público contuviera la respiración, no porque fueran monstruos, sino porque parecían animales reales. Así mismo, tiene películas de otros géneros, como La lista de Schindler (1993), que es considerada por muchos críticos como la obra más importante sobre el Holocausto producida por Hollywood, lo que habla de un legado invaluable.

Ahora, con el estreno de El día de la revelación, Spielberg hace una especie de síntesis de su carrera. Empezó a escribir el argumento en 2023, solo, durante dos meses, sin compartirlo con nadie hasta terminarlo. El guionista David Koepp, que también trabajó con él en Jurassic Park y La guerra de los mundos, desarrolló 42 versiones del texto, más que en cualquier otro proyecto de su carrera.

La película arranca con un experto en ciberseguridad que roba información clasificada sobre contactos entre humanos y extraterrestres, y una presentadora de noticias en Kansas City que de repente habla ruso y coreano sin haberlos aprendido. Emily Blunt, que construyó el lenguaje alienígena de su personaje grabando sonidos extraños en el baño de su casa durante semanas, describió al director en el set como ‘alguien entusiasmado, lleno de asombro cada día’.

La película ya recibió el 83% de críticas positivas en la plataforma Rotten Tomatoes y llega a salas de cine este jueves en Colombia y mañana en Estados Unidos, donde se espera que arrase en taquilla. Si es la despedida de Spielberg, habrá sido un cierre más que digno para una leyenda de su talla. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí





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