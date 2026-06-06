Stranger Than Heaven: el nuevo juego de los creadores de Yakuza contará con Tupac y Snoop Dogg

RGG Studio confirmó durante el Summer Game Fest 2026 que Stranger Than Heaven, el próximo título de los creadores de Yakuza, se lanzará el 15 de enero de 2027. El juego incluirá la participación de los íconos del hip hop Tupac Shakur y Snoop Dogg, con una narrativa ambientada en el mundo criminal japonés y un protagonista ligado a la producción musical.

Los seguidores de los videojuegos de acción y aventura ya tienen marcada una nueva fecha de lanzamiento en el calendario. RGG Studio, el equipo responsable de la exitosa saga Yakuza , confirmó durante el Summer Game Fest 2026 la fecha de estreno de su próximo título, Stranger Than Heaven , que llegará el 15 de enero de 2027 a Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox en PC, Xbox Cloud, PlayStation 5 y Steam.

Además de mostrar un nuevo adelanto, los desarrolladores sorprendieron al revelar la participación de dos leyendas del hip hop: Tupac Shakur y Snoop Dogg. Este nuevo proyecto busca mantener algunos elementos que hicieron famosa a la franquicia Yakuza, aunque presentará una propuesta narrativa completamente nueva y una visión diferente del mundo criminal japonés.

La icónica figura del rap estadounidense, considerada una de las más influyentes en la historia de la música urbana, tendrá un papel dentro del universo del juego gracias a un acuerdo con los responsables de preservar su legado artístico. La noticia ha generado una enorme expectativa entre los fanáticos, ya que se trata de una de las apariciones más llamativas de una figura histórica de la música dentro de una producción de videojuegos.

La participación de Tupac no será la única conexión con el mundo del rap; durante el evento, Snoop Dogg apareció para hablar sobre su colaboración y confirmó su implicación en el proyecto. El artista destacó que mantiene una estrecha relación con quienes administran el patrimonio de Tupac y subrayó la importancia de rendir homenaje a una de las mayores leyendas del hip hop.

Otro detalle revelado por los desarrolladores es que la música tendrá una influencia fundamental dentro de la historia. El protagonista estará vinculado al mundo de la producción musical, una decisión que encaja perfectamente con la participación de artistas de talla mundial como Snoop Dogg y Tupac





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