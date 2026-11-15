Stream Fighters 5 inicia acciones legales contra Herrera por abandono de combate en Bogotá

La organización Westcol demanda a Herrera por incumplir el contrato en Stream Fighters 5, reemplazado por Piquiña ante JH de la Cruz. Análisis del caso.

La organización del evento Stream Fighters 5 inició un proceso legal formal contra el cantante Herrera debido a su decisión de no comparecer al ring en la quinta edición de la cartelera. Este conflicto se desarrolló el sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, generando una controversia significativa que obligó a la organización a tomar medidas drásticas para salvaguardar sus intereses comerciales y contractuales.

El incidente en el Coliseo MedPlus

El equipo legal del evento emitió un comunicado oficial el domingo 15 de noviembre para aclarar los hechos ocurridos la noche anterior. En dicho texto, la directiva ofreció disculpas a los espectadores presentes, a JH de la Cruz y a todos los que siguieron la transmisión, reconociendo el fracaso de la logística. El comunicado señala que, a pesar de que la organización Westcol hizo todo lo posible para que el encuentro se realizara, la situación escapa a su control por la falta de cumplimiento del artista.

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La ausencia del cantante provocó abucheos inmediatos de la multitud, quienes esperaban uno de los combates más comentados de la velada. El mánager de Herrera intervino y lo retiró del ring sin dar explicaciones en el momento, lo que generó una tensión palpable en el recinto deportivo. Esta acción abrupta dejó en entredicho la profesionalidad del equipo del artista frente a los derechos de los consumidores.

Acciones legales y posición de Westcol

La organización confirmó que procederá con todas las acciones legales pertinentes, tal como lo establece el contrato firmado previamente. Westcol no toleró el incumplimiento y buscó proteger la integridad del evento y la preparación de sus luchadores. El creador de contenido y organizador manifestó su profunda inconformidad, destacando que nadie puede faltar al respeto a las personas que pagaron sus boletas para disfrutar un espectáculo.

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Westcol también expresó su preocupación por JH de la Cruz, quien había dedicado meses de entrenamiento intensivo a esta oportunidad. El organizador afirmó que el luchador había puesto su disposición al evento y, finalmente, recibió un trato injusto. Esta declaración subraya la gravedad del perjuicio causado no solo a la empresa, sino al atleta que cumplió rigurosamente con su parte del acuerdo.

El reemplazo de Piquiña y desenlace

En medio de la crisis, el presentador de la velada, Piquiña, se ofreció a ocupar el lugar de Herrera de último momento. Aunque no estaba preparado para pelear, asumió el reto para evitar que el evento fuera un desastre total. Piquiña resistió hasta el final del combate, permitiendo que JH de la Cruz se llevara la victoria por decisión de los jueces, una actuación que recibió aplausos por salvar la noche.

El organizador recordó que situaciones similares han ocurrido en ediciones anteriores, como el retiro de Yina Calderón en Stream Fighters 4, pero el impacto de este caso es particularmente notorio. A pesar de la polémica, la organización cerró agradeciendo el apoyo y la comprensión de los seguidores, manteniendo la firmeza en que tomarán cartas en el asunto legalmente para evitar futuros incidentes.