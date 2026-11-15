Stream Fighters 5: Resultados, sorpresas y el duelo de Andrea Valdiri

Resultados finales de Stream Fighters 5 en Bogotá. Andrea Valdiri vence a La Divaza, Yaya Muñoz gana el Royal Rumble y cierre inesperado con Blessd.

La quinta edición de Stream Fighters congregó a creadores de contenido, influencers y artistas en una noche de boxeo y entretenimiento el sábado 14 de noviembre. El evento tuvo lugar en el Coliseo MedPlus de Bogotá, ofreciendo un espectáculo lleno de momentos inesperados y combates definidos por la técnica o la fortuna.

Resultados del card principal y sorpresas

Andrea Valdiri logró la victoria por decisión unánime tras tres asaltos contra La Divaza en un combate sin casco. La creación de contenido barranquillera impuso su técnica, aunque la pelea culminó con un abrazo entre ambas, dedicando palabras a la familia y a Venezuela.

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Emiro Navarro venció a Valentino Lázaro cuando el árbitro detuvo el combate en el segundo asalto por una lesión nasal del segundo. Este enfrentamiento entre figuras de los realities colombianos dejó una escena emotiva con el reencuentro de Navarro y su madre en el ring.

En el Royal Rumble femenino, Yaya Muñoz se impuso por decisión unánime sobre Alexa Torrex, Karola Alcendra y Beba de la Cruz. La exparticipante de La Casa de los Famosos destacó por su estado físico, mientras que Beba debió retirarse por una lesión en el hombro que intentó corregir sobre la marcha.

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Combates rápidos y cambios de cartel

Daren ganó en apenas segundos de pelea ante El Agropecuario, quien sufrió una lesión en el hombro tras una combinación de golpes. Este resultado rápido generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde Lina Tejeiro celebró la victoria de Daren y la baja del contrincante.

La cartelera también registró victorias para Samantha Correa, quien venció por decisión dividida a Cami Pulgarín, y para Leandro Loaiza sobre Sebastucho. Rey de la City también sumó un triunfo tras la intervención del árbitro en el tercer asalto contra We Got Kicks.

Cierre de la noche y cambios de última hora

El cierre de la velada contó con la presencia de Westcol y Blessd, quienes finalizaron la noche con una actuación distinta al resto del card deportivo. Este cierre marcó el final de una edición que priorizó el entretenimiento masivo y la interacción digital sobre la competencia pura.

Hubo cambios importantes en los enfrentamientos, como el reemplazo de Incógnito por Willito y Lonche en la pelea por parejas contra Chanty y Samulx. Además, el duelo previsto entre Herrera y JH de la Cruz no se materializó inicialmente, generando polémica y ajustes en el orden de los combates.