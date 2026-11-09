Stream Fighters 5: WestCol y Blessd lideran evento de boxeo digital en Medellín

WestCol vs Blessd destaca en Stream Fighters 5. El evento reúne influencers en Medellín con 22.000 asistentes y transmisión global.

La organización de Stream Fighters 5 confirma que ya se han vendido más de 6.200 entradas en preventa para el próximo evento que transformará el Coliseo MedPlus en el epicentro de la cultura digital en Colombia. Los boletos para la asistencia presencial tienen un rango de precios que oscila entre $186.000 y $1.560.000, dependiendo de la sección seleccionada, a lo cual se añade el cargo por servicio correspondiente a la tiquetera oficial.

Las autoridades del espectáculo proyectan recibir cerca de 22.000 personas en el recinto durante la velada, una cifra que refleja la consolidación del formato como un fenómeno de masas. Para aquellos que no puedan desplazarse al lugar, la transmisión estará disponible a través del canal de WestCol en la plataforma Kick, iniciando a las 6:00 p. m.

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Alcance Global y Transmisión Digital

La audiencia global estimada para la transmisión digital superaría los 1,6 millones de espectadores simultáneos, posicionando a este encuentro como uno de los eventos de entretenimiento en línea con mayor proyección regional. Esta cifra demuestra cómo el boxeo digital ha trascendido las fronteras locales para capturar la atención de un mercado internacional masivo.

Adicionalmente, la organización ha habilitado opciones de entretenimiento complementario para los mayores de 18 años, quienes podrán participar en apuestas a través de Stream Fighters 5 mediante Stake Colombia. Este operador está establecido legalmente con la licencia otorgada por Coljuegos, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes para este tipo de actividades.

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Combate Robótico y Tecnología Única

El enfrentamiento estelar entre WestCol y Blessd introducirá una innovación sin precedentes en la historia del evento, ya que será la primera vez en las cinco ediciones que se implementa un combate de exhibición controlado por tecnología robótica. Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como WestCol, reveló que invirtió más de 100.000 dólares para adquirir un robot único en Latinoamérica, una suma superior a 330 millones de pesos colombianos.

Este artefacto de última generación funciona exclusivamente mediante comandos de programación y fue diseñado inicialmente para enseñar movimientos básicos de boxeo. Los protagonistas no se enfrentarán físicamente en el ring, sino que estarán representados por sus respectivas máquinas controladas por sus organizadores, marcando un cambio radical en el formato de las peleas.

Perfiles de los Protagonistas Principales

Luis Fernando Villa Álvarez cuenta con una trayectoria sólida en el sector, poseyendo más de dos millones de seguidores en Kick y desarrollando múltiples negocios en la industria del entretenimiento. Su portafolio incluye discotecas, la productora musical W Sound, un servicio de alquiler de autos de lujo y un restaurante ubicado en Miami, lo que refuerza su estatus como un referente empresarial.

Por su parte, Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, es un cantante y compositor colombiano que firmó contrato con Warner Music Latina en 2021. Su álbum Hecho en Medellín fue bien recibido en el mercado, y su sencillo "Medallo" alcanzó el primer lugar en las listas nacionales y superó los 400 millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

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Cartelera Completa y Rivalidades Digitales

La programación oficial incluye diez enfrentamientos que abarcan diversas figuras de la música y los medios sociales de Colombia, Venezuela y México. El cartel presenta duelos como La Divaza contra Andrea Valdiri, Sebastucho contra Leandro, Valentino Lázaro contra Emiro Navarro, y el enfrentamiento de Alexa Torrex y Karola Alcendra contra Beba y Yaya.

Entre las rivalidades que han migrado de las redes sociales al ring, destaca el choque entre Samantha Correa y Cami Pulgarín. Esta controversia se hizo pública tras una transmisión en vivo de Correa en TikTok, donde cuestionó a Pulgarín por un hombre en común. Pulgarín es reconocida por su personaje de "María José", mientras que Correa, de 24 años, es auxiliar veterinaria y técnica en diseño multimedia.

Evolución del Boxeo de Influencers

Los combates entre creadores de contenido han evolucionado de ser una tendencia pasajera a convertirse en espectáculos formativos capaces de generar ingresos significativos mediante modelos de pago por ver. Este fenómeno tiene antecedentes claros en el mercado angloparlante, como el enfrentamiento publicado en agosto de 2017 por los youtubers británicos Joe Weller y Theo Baker.

La visibilidad de esas peleas anteriores llamó la atención de figuras como KSI, quien manifestó su interés en enfrentarse al ganador, consolidando así un mercado global que actualmente impulsa eventos masivos como Stream Fighters 5. La presencia de figuras como La Divaza, cuya carrera en redes sociales se consolidó desde 2012, demuestra la madurez de este nuevo ecosistema mediático.