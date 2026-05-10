Studio Ghibli, tanuki y sintoísmo en 'Pom Poko' - Análisis y contexto

Este análisis profundiza en la película 'Pom Poko', una producción del estudio de animación japonés Studio Ghibli, y su relación con el sintoísmo, una de las religiones dominantes del país. Además, se explora la comunidad de tanuki, especie endémica de Japón, y su adaptación a la pérdida de su hábitat en la ciudad.

Studio Ghibli , uno de los estudios de animación japoneses más reconocidos a nivel mundial, y su director principal, Miyazaki Hayao , son conocidos por películas como 'Mi vecino Totoro', 'El viaje de Chihiro' y 'El niño y la garza'.

Menos conocido, pero con una carrera igualmente ilustre, fue Takahata Isao (1935-2018), director de muchas series, películas y documentales. Los colombianos tienen algo de familiaridad con él, ya que estuvo a cargo de 'Heidi' (1974), una producción que reunió a muchos de los talentos que luego fundarían Ghibli en 1985. La película 'Pom Poko' aborda las consecuencias de la expansión urbana en Japón entre los años 60 y 90, y es probablemente la producción 'más japonesa' del catálogo del estudio.

Los protagonistas son una comunidad de animales llamados tanuki, especie endémica de Japón, similar al mapache, pero más emparentada con los perros. La película también requiere un poco de contexto antes de entrar en detalle, ya que el sintoísmo, junto al budismo, es una de las religiones dominantes del país y considera a los tanuki como yokai ('espectros, apariciones')





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