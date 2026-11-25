Luis Javier Suárez suma seis goles en la Champions League tras su actuación clave contra el Manchester United. El delantero se acerca a los récords históricos de otros colombianos en la competición.

El delantero colombiano Luis Javier Suárez consolidó su posición en la disputa por la Bota de Oro de la Liga de Campeones de la UEFA. Con veintiocho años y vistiendo la camiseta del Sporting de Lisboa, el atacante logró un doblete contundente durante el empate de dos goles contra dos del Manchester United. El partido correspondía a la quinta fecha del torneo y se disputó en el estadio José Avalade de la capital portuguesa.

Rendimiento histórico en la máxima competición europea

Esta actuación permitió a Suárez alcanzar un total de seis anotaciones en la edición actual del torneo. De esta manera, el futbolista se iguala en la cima de la clasificación con jugadores de la talla del delantero francés Kylian Mbappé, que milita en el Real Madrid, y el griego Anastasios Douvikas del Como italiano. Los tres nombres aparecen liderando la tabla de artilleros en este momento del campeonato europeo.

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El jugador samario se ha convertido en la figura más determinante de su club durante esta temporada. En los dieciséis encuentros que ha disputado hasta la fecha, suma quince goles, acercándose casi al promedio de un gol por partido jugado. Su impacto va más allá de la cantidad de tantos, ya que sus marcaciones suelen producirse en momentos cruciales para la dinámica del juego y la moral del equipo.

Detalles técnicos y desarrollo del partido frente al United

El encuentro presentaba desafíos significativos para el Sporting de Lisboa. Tras abrir el marcador con un penal ejecutado con precisión a los treinta y tres minutos, el equipo portugués vio cómo el Manchester United tomaba la ventaja de uno a dos al minuto cincuenta. Los goles del elenco inglés fueron obra de Bruno Fernandes, antiguo jugador del club luso, lo que complicó considerablemente el desarrollo táctico del encuentro.

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La situación exigía una respuesta inmediata. A los ochenta minutos, tras una salida errónea del arquero Senne Lammens dentro del área, Suárez aprovechó el desequilibrio defensivo. Con una chilena precisa, anotó su segundo gol de la noche, asegurando el punto valioso y destacando su capacidad para resolver situaciones de alta presión.

Proyección histórica y comparación con la élite colombiana

Este triunfo eleva las aspiraciones de Suárez al colocarlo a un gol de empatar el registro histórico de goles en una sola edición de la Champions League para jugadores colombianos. Actualmente, la marca la comparten Jackson Martínez y Luis Díaz. Martínez registró ocho tantos con el Porto en la temporada 2014-2015, mientras que Díaz anotó siete en fase regular con el Bayern Múnich durante la campaña 2025-2026.

Mientras tanto, Luis Díaz regresó a las canchas tras un mes de inactividad por una lesión muscular, ingresando al minuto setenta y cinco. No obstante, su equipo, el Bayern Múnich, sufrió una derrota de dos a uno frente al LOSC Lile francés, lo que impidió al colombiano sumar puntos adicionales en la tabla general.

La trayectoria de Suárez en la competencia muestra una consistencia notable. Ha marcado en cuatro de los cinco partidos disputados por su equipo, con la única excepción del duelo contra el Shakhtar de Ucrania el tres de noviembre pasado. Su registro acumulado de once goles en Champions League lo sitúa muy cerca de figuras legendarias como Radamel Falcao García, quien cuenta con doce dianas.

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Con su desempeño actual, el delantero se acerca progresivamente a los récords históricos del fútbol colombiano en la competición. El salto final para igualar a Jackson Martínez requerirá solo cuatro goles adicionales, consolidando su estatus como uno de los referentes absolutos del talento nacional en el ámbito internacional.