Luis Javier Suárez y Julián Quiñones consolidan su estatus en la élite mundial con 33 y 36 goles respectivamente. Descubre la lista definitiva de los 10 máximos artilleros del año según Sofascore.

Dos delanteros con profunda conexión colombiana han escalado hasta el escalafón más alto del fútbol mundial en lo que va del año calendario 2026. Los datos obtenidos de la plataforma especializada Sofascore revelan que Luis Javier Suárez y Julián Quiñones se consolidan como protagonistas absolutos en la élite de los goles, destacando dentro del selecto grupo de los diez máximos artilleros del planeta.

Ambos atacantes, quienes fueron figuras clave en la participación de Colombia y México en el Mundial de la FIFA 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, miden su rendimiento en ligas de primera división a nivel global. Sus números no solo reflejan una temporada exitosa en clubes, sino que ratifican la vigencia del talento ofensivo sudamericano frente a la competencia internacional más exigente del momento.

Also read Microsoft confirma falla global en servidores de correo Outlook

Rendimiento de Luis Javier Suárez

El delantero colombiano Luis Javier Suárez acumula 33 goles en 42 partidos disputados durante el año 2026 vistiendo la camiseta del Sporting de Portugal. Este artillero samario firmó 20 anotaciones en el primer semestre y, en la actual temporada, suma nueve tantos por la liga portuguesa junto con cuatro dianas en la Uefa Champions League. Su regularidad en el frente de ataque lo ubica en el puesto número 10 del top global de goleadores.

Suárez se afianza como el máximo anotador de su club y ocupa el segundo lugar en la Primeira Liga, superado únicamente por Vangelis Pavlidis del Benfica, quien registra 11 celebraciones. Además, el colombiano lidera la contribución ofensiva de su escuadra con 14 gestiones directas, compuestas por 13 goles y una asistencia, demostrando su vitalidad táctica. Cabe recordar que el atacante de 28 años no convirtió goles con la Selección de Colombia en la cita mundialista reciente.

Advertisement

Impacto ofensivo de Julián Quiñones

Por su parte, el atacante colombomexicano Julián Quiñones registra 36 anotaciones en el año 2026, lo que lo acredita con el sexto lugar del top global según la misma plataforma. Nacido en Magüí Payán, en el departamento de Nariño, y naturalizado mexicano hace tiempo, el delantero de 29 años coronó una campaña sobresaliente al conquistar el título de goleo en la Liga Profesional Saudí con las filas del Al-Qadisiya.

Sus cifras en el balompié asiático se complementan con actuaciones destacadas en la Selección de México, donde anotó cuatro goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estos registros lo catapultaron directamente a la pelea por el liderato de artilleros en el panorama internacional, ratificando su poderío ofensivo y trascendencia en competiciones de alto nivel tanto en clubes como en selecciones nacionales.

Compañeros en el escalafón mundial

El listado general es comandado por el croata Dion Beljo, de 24 años, con un total de 46 dianas en 44 partidos jugados. Le sigue de cerca el inglés Harry Kane, actual Balón de Oro, quien suma 41 celebraciones con el Bayern Múnich. Otros artilleros de peso internacional que completan la lista incluyen a Garbhan Coughlan del Cashmere Technical de Nueva Zelanda, Ivan Toney del Al-Ahli Saudi F. C., Fernando Zampedri de la Universidad Católica, Chrigor Moraes del Club Selangor de Malasia, Bérgson del Johor Darul Takzim F. C. de Malasia, y el brasileño Raphinha del F. C. Barcelona.

Posiciones finales y contexto competitivo

La estructura definitiva de los diez máximos artilleros del año 2026 muestra una competencia muy cerrada entre europeos, americanos y asiáticos. Dion Beljo lidera con 46 goles, seguido por Garbhan Coughlan con 43 goles en apenas 25 partidos, Ivan Toney con 42 goles en 41 encuentros, y Harry Kane con 41 goles en 41 juegos. Fernando Zampedri cierra el top cinco con 39 goles en 46 partidos disputados.

Advertisement

En la zona que incluye a los colombianos, Julián Quiñones aparece en la sexta posición con 36 goles en 39 partidos. Chrigor Moraes y Bérgson empatan en el octavo lugar con 34 goles cada uno, en 33 y 36 partidos respectivamente. Raphinha completa el top diez con 33 goles en 33 partidos, mismo registro que Luis Javier Suárez, quien disputó 42 encuentros para alcanzar su décimo puesto. En este selecto escalafón, tanto Suárez como Quiñones reafirmaron el protagonismo de los delanteros formados en Colombia dentro del balompié de máxima exigencia.