El vestido verde esmeralda de Keira Knightley en la película 'Expiación' se subastará en Londres el 9 de diciembre, con una estimación de venta entre 100.000 y 120.000 libras.

El vestido de seda verde esmeralda utilizado por la actriz británica Keira Knightley en la aclamada película de 2007 titulada Expiación será subastado en Londres el próximo 9 de diciembre, donde se espera que alcance un precio entre 100.000 y 120.000 libras. Esta prenda, que se estima vale entre 119.750 y 143.750 euros o aproximadamente 458 a 550 millones de pesos colombianos, representa uno de los atuendos cinematográficos más emblemáticos de la década reciente y ha sido diseñada específicamente para realzar la figura de Knightley durante una escena clave de la cinta bélica.

Detalles técnicos y diseño histórico

La casa de subastas Christie's describe la pieza como una obra de seda verde esmeralda con un escote en V profundo, espalda descubierta, un detalle de cintura fruncida y una falda larga que llega hasta el suelo. Fue creada por la diseñadora de vestimenta británica Jacqueline Durran en 2007 a petición expresa del director de la película, Joe Wright, quien buscaba un atuendo memorable para la actriz en su interpretación del personaje de Cecilia Tallis. La diseñadora explicó en una entrevista que aunque el diseño no es totalmente fiel al período histórico, combinó elementos de la época que resultarían más favorables para Keira Knightley, cumpliendo con el deseo del director de mostrarla con la espalda al aire.

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Procedencia y certificación

De acuerdo con los registros de Christie's, el vestido fue adquirido por su propietario actual en 2008, procedente de la desaparecida organización benéfica Clothes off Our Back con sede en Los Ángeles. Esta entidad, donde muchas celebridades de Hollywood donaban sus atuendos con el objetivo de recaudar fondos para diversas causas sociales, permitió que la pieza entrara en circulación pública antes de ser preservada. La importancia histórica y estética del vestido ha sido reconocida previamente, ya que el periodista estadounidense Hal Rubenstein lo incluyó en su libro 100 vestidos inolvidables publicado en 2011, consolidando su estatus como un referente de la moda cinematográfica.

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Contexto de la subasta literaria y erótica

La prenda se subastará como parte de la puja titulada Amor y lujuria: una guía literaria organizada por Christie's en Londres, un evento que reúne artículos vinculados a obras de literatura clásica y moderna. Junto al vestido de Expiación, se ofrecerán otros lotes significativos como ejemplares de El Señor de los Anillos escritos por JRR Tolkien en escritura élfica, una gargantilla de perlas inspirada en Cumbres Borrascosas y la máquina de escribir de la fallecida autora Jilly Cooper. Esta coleccionabilidad transversal busca atraer a amantes tanto del cine como de la literatura, elevando el valor cultural de cada ítem presentado.

Impacto en el mercado y próximos pasos

La salida a subasta de este atuendo específico genera un interés notable en el mercado de coleccionistas de memorabilia cinematográfica y moda de alta costura, dada la trayectoria internacional de Keira Knightley y el legado cultural de la película Expiación. El evento en Londres marcará un momento clave para la valoración de objetos personales utilizados en producciones de gran escala, estableciendo nuevos precedentes de precio para indumentaria de película británica de la primera década del siglo XXI. Los postores interesados deberán participar en la puja oficial para determinar el precio final que alcanzará esta pieza histórica del vestuario.