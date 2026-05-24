Subasta y inversiones en generación eléctrica, Colombia. Son más de 4 mi millones de dólares para un parque diversificado de MW en los próximos años

La subasta ha sido llevada a cabo en Colombia con la participación de 85 proyectos de generación. 77 de estos han sido los asignados entre las 77 empresas que han sido elegidas para participar en la subasta. 77 plantas de generación existentes y nuevas empresas programadas para entrar en operación entre el 1 de diciembre de 2029 y 2030. Estos proyectos pueden serogenic desde el 1.546,9 MW de energía solar, la energía eólica de 246MW y energía térmica de 2276.8MW Todos estos proyectos van a entrar en operación en los próximos años para generar energía para el suministro de energía del país.

También inversiones por cerca de 4.000 millones de dólares en los próximos 3 años. La quinta subasta de expansión del parque de generación realizada en Colombia en el marco del Cargo por Confiabilidad concluyó con la adjudicación de Obligaciones de Energía Firme (OEF) para proyectos que incorporarán 4.069 MW nuevos al Sistema Interconectado Nacional, fortaleciendo la confiabilidad y resiliencia energética del país.

Contó con la participación de 85 proyectos de generación, de los cuales 77 recibieron asignaciones, entre estas, plantas existentes con obras y nuevos desarrollos de generación que deberán entrar en operación a más tardar el 1 de diciembre de 2029, con el objetivo de respaldar el abastecimiento de energía en el mediano plazo. Los proyectos asignados están distribuidos en 1,546.9 MW solares, 246 MW eólicos y 2276.8 MW térmicos que ingresarán a abastecer la demanda en los próximos tres años.

'La subasta fue convocada mediante Resolución 101 079 de 2025, que estableció las reglas y condiciones para asignar las Obligaciones de Energía Firme correspondientes al periodo 2029-2030. Dentro de este esquema, la Comisión incorporó incentivos regulatorios orientados a acelerar la entrada en operación de nuevos proyectos, especialmente aquellos capaces de anticipar su puesta en marcha antes del inicio del período de obligación'.

Entre las medidas implementadas se incluyeron incentivos económicos para proyectos que entren en operación comercial antes de 2029, así como mecanismos regulatorios para facilitar la participación de nuevas tecnologías y proyectos con mejoras sustanciales en eficiencia y capacidad





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