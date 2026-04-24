Suboficial de Fuerzas Especiales de EE.UU. Enfrenta 40 Años de Cárcel por Apostar a la Captura de Maduro

Un sargento de las Fuerzas Especiales de EE.UU. es acusado de traición y uso de información clasificada para beneficio propio después de apostar y ganar más de 444.000 dólares en la plataforma Polymarket prediciendo la intervención militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Un suboficial estadounidense enfrenta una posible condena de hasta 40 años de prisión por su participación en la planeación y ejecución de un intento de captura del presidente venezolano Nicolás Maduro , así como por el uso indebido de información clasificada para beneficio personal.

El sargento Gannon Van Dyke, perteneciente a las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, más precisamente a los boinas verdes, aprovechó su conocimiento interno de la operación para realizar apuestas significativas en la plataforma en línea Polymarket. Van Dyke apostó una suma considerable, superando los 33.000 dólares, a que Estados Unidos intervendría militarmente en Venezuela y que Maduro sería depuesto en enero.

Sus apuestas, realizadas a través de una red privada virtual (VPN) para ocultar su ubicación y proteger su identidad, se basaron en información altamente confidencial a la que tuvo acceso en su calidad de miembro de las Fuerzas Especiales. La plataforma Polymarket ofrecía cuotas elevadas, llegando a 14 a 1, debido a la baja probabilidad percibida de que la intervención se llevara a cabo. Esta situación permitió a Van Dyke obtener ganancias extraordinarias, superando los 444.000 dólares.

La acusación formal contra Van Dyke detalla que, en 2018, firmó un acuerdo de confidencialidad (SCI) comprometiéndose a proteger la información de seguridad nacional que le fuera confiada. Posteriormente, el 8 de diciembre, reiteró su compromiso de no divulgar planes que pudieran comprometer la seguridad nacional en el hemisferio occidental.

A pesar de estas obligaciones, Van Dyke accedió a información clasificada sobre el plan para capturar a Maduro desde el 5 de enero, y comenzó a realizar sus apuestas en Polymarket el 26 de diciembre, utilizando una cuenta creada con el propósito de ocultar su identidad. Las apuestas se realizaron hasta pocas horas antes de la operación, demostrando un claro aprovechamiento de información privilegiada.

Tras la presunta captura de Maduro y su esposa Cilia Flores el 3 de enero, y su traslado al portaaviones USS Iwo Jima, Van Dyke celebró la operación tomando fotografías en la cubierta del barco. Inmediatamente después, cobró sus ganancias, transfiriéndolas a una cuenta de criptomoneda a nombre de un tercero, e intentó borrar sus huellas digitales cerrando su cuenta en Polymarket y alegando pérdida de acceso a su correo electrónico.

Las autoridades estadounidenses han acusado a Van Dyke de traición y uso de información de seguridad nacional para enriquecerse. La gravedad de los cargos podría resultar en una condena de hasta 40 años de prisión. El incidente ha generado controversia y ha puesto de manifiesto la posibilidad de que información clasificada pueda ser utilizada para fines lucrativos.

El expresidente Donald Trump, al ser consultado sobre el caso, comentó que el mundo se ha convertido en una especie de casino, sugiriendo que este tipo de comportamiento, aunque reprobable, no es aislado. El caso de Van Dyke se suma a otros incidentes recientes que han revelado la existencia de operaciones especulativas basadas en información privilegiada, como la transacción de contratos petroleros justo antes de la declaración de guerra en Irán, que habría enriquecido a varios individuos desconocidos.

La situación plantea interrogantes sobre la seguridad de la información clasificada y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para prevenir abusos y garantizar la integridad de las operaciones militares y gubernamentales. La discrepancia entre la ganancia del sargento y las enormes sumas obtenidas en la especulación con el conflicto en Irán resalta la diferencia de escala y la posible implicación de actores más poderosos en este tipo de prácticas





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