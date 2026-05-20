Subsidio "Ahorro para mi Casa" de hasta $13 millones para familias que viven en arriendo en Bogotá

La Secretaría Distrital del Hábitat abrió una convocatoria virtual para postularse al programa Ahorro para mi Casa, destinado a las familias que viven en arriendo en Bogotá y quieren comprar vivienda propia. El subsidio alcanza hasta $13.026.733 y se paga mensualmente durante un año. El beneficio está destinado al arriendo de una vivienda en Bogotá.

La Secretaría Distrital del Hábitat abrió la convocatoria de "Ahorro para mi Casa", un subsidio de hasta $13 millones para familias que viven en arriendo en Bogotá.

Conozca requisitos y cómo aplicar. Miles de familias en Bogotá que sueñan con tener vivienda propia ya pueden postularse al programa "Ahorro para mi Casa", una iniciativa impulsada por la Secretaría Distrital del Hábitat que busca ayudar económicamente a quienes actualmente viven en arriendo mientras construyen un ahorro para comprar vivienda.

La convocatoria virtual estará abierta únicamente entre el 19 y el 20 de mayo de 2026 y permitirá que los hogares seleccionados reciban un subsidio mensual de hasta un millón de pesos durante un año. Según explicó la secretaria del Hábitat, Vannesa Velasco, "vamos a tener la convocatoria para aquellas familias que quieran aplicar al programa", el cual busca facilitar el camino hacia la compra de vivienda en Bogotá.

El programa entrega un apoyo económico que puede alcanzar los $13.026.733 en total, distribuidos en 12 pagos mensuales de hasta $1.085.561. Este dinero está destinado exclusivamente al pago del arriendo de una vivienda ubicada en Bogotá.

Sin embargo, para recibir el beneficio, las familias deben comprometerse a ahorrar mensualmente $472.000, requisito clave para mantenerse dentro del programa. La idea del Distrito es que los beneficiarios puedan seguir pagando arriendo, pero al mismo tiempo construyan un ahorro que más adelante les permita acceder a una vivienda propia.

Además, el subsidio se entrega una sola vez por hogar y puede cubrir gran parte del canon mensual de arrendamiento, e incluso el valor total del contrato, DEPENDIENDO DEL COSTO DE LA VIVIANA. La convocatoria está dirigida principalmente a familias que actualmente viven en arriendo en Bogotá y que buscan avanzar hacia la compra de vivienda. Las postulaciones deben realizarse de manera virtual a través de la página oficial de la Secretaría Distrital del Hábitat.

También se encuentran los requisitos completos, documentos necesarios y condiciones del programa. Las autoridades recomendaron realizar el proceso con tiempo, ya que la convocatoria solo estará disponible durante dos días y la demanda suele ser alta. Raúl Castro fue acusado por derribar dos avionetas y causar la muerte a ciudadanos estadounidenses en 1996.

Es histórica la imputación de la justicia de Estados Unidos en contra del líder del régimen cubano, Raúl Castro, por el asesinato de cuatro voluntarios de una ONG. Invima alerta por comercialización fraudulenta de probióticos femeninos: estas son las marcas. La autoridad advirtió que los productos usan un registro autorizado solo para alimentos y estarían siendo promocionados irregularmente como suplementos. Alexander López reclama al Mindefensa por falta de control tras ataque a su sistema de seguridad en vía Panamerican





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Subsidio Familias En Arriendo Subsidio Ahorro Para Mi Casa Compromiso Con Ahorro Mensual Subsidio Mensual De Hasta Un Millón De Pesos Requisitos Completados Documentos Necesarios Convocatoria Virtual Presupuesto De Arriendo Cubierto En Parte Compra De Vivienda En Bogotá

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cobro de pensiones y ahorro pensional: Gobierno amenaza con incumplimiento en caso de sentencia judicialEl Gobierno Nacional ha amenazado con incumplir el pago de las pensiones si una sentencia judicial no se revierte en materia de ahorro pensional en $ 26 billones. La controversia se genera porque las administradoras de fondos deben decidir entre cubrir las pensiones de 24.000 pensionados o seguir recaudando recursos de afiliados. El Consejo de Estado determinó que no hay una interrupción legal que justifique el ajuste por decreto.

Read more »

Fondo Nacional del Ahorro ofrece financiamiento para casas en todo el paísEl Fondo Nacional del Ahorro, en colaboración con la Secretaría de Agroindustria y la Comisión Nacional de Truchas, ha logrado rematizar casas de la Sociedad Anónima del Estado (SAE) a partir de un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral. De este modo, las personas afiliadas al Fondo por cesantías o ahorro voluntario ahora tienen la oportunidad de comprar propiedades desde casas en varias ciudades y regiones del país. La financiación puede facilitar el pago hasta un 90 % del valor comercial del predio y no establece límite de antigüedad del inmueble.

Read more »

Ahorro para mi casa: el subsidio de 1 millón de pesos para personas con deuda hipotecaria; así se aplica y cuáles son los requisitosLa Secretaría Distrital del Hábitat abrió las inscripciones al subsidio de arriendo dirigido a hogares de bajos ingresos que buscan comprar vivienda.

Read more »

CAR Cundinamarca pide ahorro de agua ante posible fenómeno del Niño de 9 mesesLa CAR Cundinamarca advierte sobre un posible fenómeno del Niño de 9 meses y pide activar planes de contingencia ante el riesgo de desabastecimiento.

Read more »