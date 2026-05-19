Successful 10 K Reto Palonegro: Unite Efforts for 126 Years History Commemoration

The Reto 10 K Palonegro race, held in honor of the 126-year history of the Battle of Palonegro, was successfully completed. The competition was led by the Second Division of the Army, the N°2 Battalion for Support and Action Integral and Development, the Lebrija City Council, and various Unified Action partners. The race covered a distance of 10 kilometers and brought together the stories of the Battle and the motivation of the competitors. The event was filled with energy, and the winners were recognized at the finish line.

Se desarrolló el Reto 10 K Palonegro en el marco de los 126 años de la Batalla de Palonegro. La carrera estuvo encabezada por el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º 2, la Alcaldía de Lebrija y diferentes asociados de la Acción Unificada.

Se corrió y disfrutó de un recorrido de 10 kilómetros que unió la historia de la Batalla con la motivación de los competidores. Además, los integrantes del Ejército Nacional demostraron sus condiciones físicas y subieron al podio en diferentes categorías. La carrera comenzó a las 6:00 de la mañana y el primer ganador llegó al punto de meta a las 7:23 a.m. Isabel por dos escribe sobre deportes, la 'bici' y el fútbol en la Vanguardia.

Ganó cuatro premios Departamentales Luis Enrique Figueroa Rey en 2012, 2019, 2021 y 2025





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