Suecia golea 5-1 a Túnez y se coloca líder del Grupo F

La selección sueca venció contundentemente a Túnez con un doblete de Yasin Ayari y goles de Isak, Gyokeres y Svanberg, tomando el primer lugar del grupo.

La selección de Suecia logró una victoria contundente por 5-1 sobre Túnez en un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial , resultado que la posiciona como líder del Grupo F con tres puntos y una diferencia de gol favorable.

El encuentro, disputado el domingo, mostró a un equipo sueco dominante desde el primer minuto, con una ofensiva letal que capitalizó las oportunidades generadas. En el minuto 7, Yasin Ayari abrió el marcador con un potente disparo de pierna derecha, adelantando a los europeos y marcando el ritmo del partido.

A pesar de que Túnez intentó reorganizarse, la presión sueca fue constante, y en el minuto 35, Viktor Gyokeres asistió a Alexander Isak, quien eludió al defensor Montassar Talbi y definió con precisión para el 2-0. Justo antes del descanso, en el minuto 43, Omar Rekik cabeceó un centro de Hannibal Mejbri para descontar, dando esperanzas a la selección africana y dejando el marcador 2-1 al final del primer tiempo. El segundo tiempo trajo un giro definitivo.

Túnez había mejorado su juego y buscaba el empate, pero un error garrafal del centrocampista Ellyes Skhiri en el minuto 60 cambió el rumbo. Skhiri perdió un balón comprometido en la salida, Isak lo recuperó rápidamente y habilitó a Viktor Gyokeres, quien con un potente remate de derecha venció al arquero para establecer el 3-1. Ese gol desmoralizó al equipo tunecino, que nunca logró recuperarse.

Suecia continuó presionando y en el minuto 84, Mattias Svanberg, recién ingresado, recibió un pase de Isak y marcó el cuarto tanto. Ya en tiempo de descuento, en el minuto 90+5, Yasin Ayari cerró la goleada con un espectacular disparo desde fuera del área, sellando el 5-1 definitivo. La actuación de Alexander Isak fue clave, con un gol y dos asistencias, mientras que Ayari destacó con su doblete.

Con este triunfo, Suecia se ubica en la cima del Grupo F, aprovechando el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón en el otro partido de la jornada. La próxima fecha, programada para el sábado 20 de junio, definirá las posiciones: Túnez enfrentará a Japón en Monterrey, en lo que será el partido número 1.000 en la historia de los Mundiales, mientras que Suecia se medirá contra Países Bajos en Houston.

Este duelo podría consolidar a los suecos como líderes o abrir la lucha por el primer lugar. La selección sueca ha demostrado una notable eficacia ofensiva y solidez defensiva, aspectos que serán cruciales en los próximos compromisos. Por su parte, Túnez deberá corregir sus errores defensivos si quiere mantener opciones de avanzar en el torneo





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