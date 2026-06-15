Suecia golea a Túnez 5-1 en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá

La selección de Suecia se impuso por 5-1 a Túnez en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, en un partido disputado en el estadio de Monterrey en México. Con anotaciones de Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg, Suecia se hizo con sus primeros tres puntos tras su regreso al campeonato.

El Grupo F cerró la acción de la jornada de este domingo, 14 de junio, en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá con el partido entre Suecia y Túnez , el cual se disputó en el estadio de Monterrey en México.

Los suecos impusieron su papel de favoritos en el duelo y se quedaron con un valioso triunfo por 5-1 ante los africanos. Con anotaciones de Yasin Ayari (7′, 90+5′), Alexander Isak (30′), Viktor Gyökeres (59′) y Mattias Svanberg (84′), Suecia se hizo con sus primeros tres puntos tras su regreso al campeonato. Túnez había descontado gracias a un gol de Omar Rekik (43′).

Los europeos tomaron la punta de la zona que comparten con Países Bajos y Japón, que más temprano empataron 2-2 en un vibrante choque. El sueco Alexander Isak marcó ante Túnez para ampliar el marcador en el partido por la fase de grupos del Mundial. La selección europea, dirigida por Graham Potter, ejecutó su plan a la perfección, dominando el balón y generando peligro con situaciones verticales.

Los africanos fueron sometidos y al minuto 7′ ya tenían un gol en contra. Ayari aprovechó un rebote en la frontal del área y soltó un bombazo para vencer al portero Mouhib Chamakh. Isak amplió la ventaja al 30′ en una veloz contra. Gyökeres le dio un balón de mediavuelta; el delantero corrió desde medio del campo, sobre la vertical del área enganchó y después remató raso; Chamakh pudo hacer más, pero terminó cediendo.

Túnez descontó antes del pitazo final de la etapa inicial con un cabezazo de Rekik (43′), que aprovechó un centro de Hannibal Mejbri. Al salir de los vestuarios, los africanos sembraron dudas por breves momentos en los suecos, pero una mala salida en sus intentos por avanzar terminó por sentenciarlos. Isak se mostró atento, presionó, recuperó y le devolvió el favor a Gyökeres (59′), quien no perdonó solo frente al arco.

Omar Rekik celebra después de anotar durante el partido contra Suecia. Después apareció Svanberg (84′), recién ingresado de cambio. El jugador aprovechó un cobro de tiro libre directo y remató solo en el punto penal. El VAR revisó la jugada por un posible fuera de juego, pero finalmente lo concedió tras una intervención en el camino de Isak.

Una nueva asistencia en el duelo. Y el que abrió el marcador, Ayari (90+5′), le puso la cereza al pastel con un nuevo bombazo desde larga distancia, tras aprovechar un nuevo error en la salida de Túnez. Final y primera victoria de Suecia en el Mundial, tras su regreso desde Rusia 2018. La selección de Suecia tendrá al frente a Países Bajos y los tunecinos se medirán a Japón.

Ambos compromisos se llevarán a cabo el 20 de junio. El sueco Mattias Svanberg puso la cereza del pastel en la goleada de Suecia sobre Túnez en el Mundial





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