Suegra de Carolina Flores aseguró que mataron a la exreina de belleza por accidente con un juguete

Un director del CICPC de Venezuela declaró que las declaraciones de la suegra de Carolina Flores, Erika Herrera, dieron a entender que el asesinato fue un accidente cuando se logró detenerla en su apartamento en Venezuela.

Suegra de Carolina Flores aseguró a autoridades venezolanas que mató a la exreina de belleza por accidente: 'Fue con un juguete' El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela , Douglas Rico aseguró que en sus declaraciones tras ser detenida, ‘En las breves conversaciones que tuvimos en el momento en que la ubicamos en el apartamento, ella hablaba de que eso había sido un accidente, que lo que ocurrió era un accidente’.

Erika Herrera, la mujer de 63 años de edad, está acusada de haber disparado contra su nuera dentro de un departamento de la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado 15 de abril. La madre de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada en su apartamento, reveló cómo habrían comenzado los conflictos con su suegra: ‘Puso límites’ Máxima Herrera, la madre de Carolina Flores, publicó una carta donde habla de una gran suma que habría recibido antes de su muerte.

Asimismo, La mujer joven se habría fugado con ayuda de su suegra, Papi ferro, y después habría abandonado el arma en la cocina tras escapar por taxi. El escalofriante escrito que habría dejado Erika Herrera tras presuntamente asesinar a la exreina Carolina Flores en México: ‘Castigarla por grosera’ Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa. Mantente informado con la app de EL TIEMPO.

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