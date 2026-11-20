Tadej Pogacar encabeza el escalafón de salarios 2026 con 8 millones, seguido por Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard, mientras los colombianos Egan Bernal y Santiago Buitrago marcan su posición en la élite mundial.

La revelación de las remuneraciones en el ciclismo profesional ha vuelto a generar un intenso debate sobre la distribución económica en este deporte. Una investigación publicada por Escape Collective y difundida internacionalmente este viernes ha desglosado las cifras que mueven a las grandes estrellas del pedal para la temporada 2026.

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, miembro del UAE Team Emirates-XRG, se ha consolidado en la cima del escalafón financiero del mundo ciclista. Este corredor acumula un salario base estimado de ocho millones de euros por temporada, posicionándose como la figura mejor pagada del pelotón profesional.

Also read Luis Díaz, nominado a mejor delantero en los Globe Soccer Awards 2026

Detrás del líder indiscutible aparece el belga Remco Evenepoel, del Red Bull-Bora-Hansgrohe, con ingresos estimados de 6,5 millones de euros anuales. La lista de los diez primeros se completa con el danés Jonas Vingegaard, del Visma-Lease a Bike, y el neerlandés Mathieu van der Poel, del Alpecin-Premier Tech, quienes obtienen alrededor de cinco millones cada uno.

Cifras y metodologías de la investigación

El trabajo periodístico fue firmado por el periodista Chris Marshall-Bell y se basa en consultas realizadas a seis importantes agencias de representación de ciclistas. Además de estas fuentes privadas, el estudio recopiló información de la Unión Ciclista Internacional (UCI) para establecer una aproximación lo más precisa posible a los salarios reales del pelotón.

Advertisement

Es fundamental destacar que los contratos privados entre corredores y equipos no son públicos. Por lo tanto, las cantidades divulgadas corresponden estrictamente a estimaciones de salarios base. Estos montos no incluyen premios por resultados, bonificaciones, patrocinios personales, derechos de imagen ni ingresos derivados de participaciones en otros eventos comerciales.

El dominio deportivo de Pogacar

Los resultados deportivos explican en gran medida la posición privilegiada de Tadej Pogacar en este ranking económico. Durante el año 2026, el ciclista esloveno conquistó diversas carreras de alto nivel, incluyendo la Strade Bianche, la Milán-San Remo, el Tour de Flandes, la Lieja-Bastoña-Lieja, el Tour de Romandía y el Tour de Suiza.

Su dominio se consolidó al ganar el Tour de Francia, pero su campaña terminó de manera abrupta e inesperada. El 29 de agosto, durante la octava etapa de la Vuelta a España, Pogacar sufrió una caída grave mientras vestía el maillot de líder. El diagnóstico inicial reveló una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones.

Posteriormente, el corredor reveló que nuevos exámenes médicos detectaron dos fracturas vertebrales adicionales. Debido a la gravedad de las lesiones, el equipo decidió priorizar su recuperación y descartó su regreso a la competición durante el resto de la temporada 2026.

Impacto comercial y proyecciones futuras

A pesar del cierre anticipado de su temporada, Tadej Pogacar ha demostrado una enorme capacidad comercial. Sus acuerdos publicitarios y comerciales elevan considerablemente sus ingresos totales, aunque estas cantidades no forman parte del escalafón de salarios base difundido por la investigación. La lista oficial confirma que cuatro corredores superan o alcanzan los cinco millones de euros por temporada.

Advertisement

En el ámbito nacional, Egan Bernal aparece como el ciclista colombiano mejor remunerado. Con un salario base reportado de 2,5 millones de euros por temporada con el Netcompany INEOS, el zipaquireño, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, se sitúa entre los corredores mejor pagados, aunque por debajo de los diez primeros del listado global.

Por otra parte, Santiago Buitrago tiene un nuevo capítulo en su carrera internacional. El bogotano se incorporará al NSN Cycling Team a partir de 2027, tras firmar un contrato por tres temporadas que lo mantienen en la escuadra hasta 2029. Aunque algunas estimaciones sitúan su salario actual alrededor de 1,5 millones de euros, su proyección se consolida en el equipo.

Ranking de los diez mejores salarios 2026

La lista completa de los salarios base más altos revela una brecha significativa entre los tres primeros y el resto del top ten. Tadej Pogacar lidera con 8 millones, seguido por Remco Evenepoel con 6,5 millones. Jonas Vingegaard y Mathieu van der Poel completan el trío de élite con 5 millones cada uno.

Primoz Roglic y Wout van Aert cierran el top seis con 4 millones de euros. Thomas Pidcock ocupa la séptima posición con 3,5 millones, mientras que Jasper Philipsen y Olav Kooij obtienen 3,1 y 3 millones respectivamente. Juan Ayuso, del Lidl-Trek, cierra la lista de los diez mejores con 3 millones de euros anuales.