Sueroterapia: Riesgos y Falta de Evidencia Científica Detrás de la Tendencia del Bienestar

La sueroterapia, que promete aumentar las defensas y mejorar la energía, está bajo escrutinio debido a la falta de regulación, la limitada evidencia científica y los recientes casos de complicaciones graves e incluso muertes asociadas a su uso. Expertos advierten sobre los peligros de esta práctica en contextos no médicos.

La sueroterapia, o aplicación de sueros vitaminados, se ha popularizado en spas, centros estéticos y deportivos como una forma de aumentar las defensas, prevenir el envejecimiento, mejorar la energía y reducir el estrés.

Estas terapias implican la administración intravenosa de cócteles de vitaminas, magnesio, electrolitos, antioxidantes y aminoácidos, con composiciones variables y sin una regulación clara de sus componentes. La tendencia se intensificó con la promoción por parte de celebridades, pero ha estado acompañada de crecientes reportes de riesgos y complicaciones. Recientemente, casos alarmantes han llamado la atención sobre los peligros de la sueroterapia.

En Colombia, una joven relató haber estado al borde de la muerte tras una inyección para 'desintoxicar' su cuerpo, mientras que en México, ocho personas fallecieron después de recibir sueros en una clínica privada, donde se preparaban soluciones sin la debida supervisión médica. La creciente popularidad de estas terapias se atribuye a la cultura del bienestar y a la difuminación de los límites entre el tratamiento médico y los servicios estéticos.

Sin embargo, la evidencia científica que respalde su efectividad es limitada. Expertos como la médica Juana Quintero señalan que muchos establecimientos aprovechan la falta de conocimiento de los clientes para vender 'soluciones inmediatas' a problemas comunes. Estudios sobre infusiones como el 'Myers’ Cocktail' no han demostrado diferencias significativas frente al placebo en pacientes con fibromialgia, y la reducción del cansancio observada con la vitamina C intravenosa solo fue temporal y en personas con deficiencia preexistente.

La sueroterapia, que en Medellín puede costar entre 100.000 y 250.000 pesos, se utiliza a menudo en contextos no médicos y en personas sanas, lo que la diferencia de la terapia intravenosa utilizada en hospitales para tratar deficiencias específicas o en pacientes críticos. Los riesgos incluyen infecciones, toxicidad por exceso de vitaminas, edemas pulmonares, embolia gaseosa e incluso la muerte.

Es crucial diferenciar entre la sueroterapia ofrecida en centros estéticos y la terapia intravenosa legítima utilizada en la práctica médica, que cuenta con evidencia científica en casos específicos





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