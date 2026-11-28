Ariel Emilio Cortés revela datos de Medicina Legal sobre 17.093 suicidios en Colombia. Analiza tasas, perfiles demográficos y el impacto en la salud pública.

El Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia ha confirmado que el suicidio persiste como una grave crisis de salud pública que afecta transversalmente a la población, con un saldo acumulado de 17.093 necropsias por presunto suicidio entre 2020 y 2025. Esta cifra refleja un fenómeno estructural que no responde a coyunturas aisladas, sino a la acumulación de factores sociales y psicológicos que han dificultado la intervención temprana.

Ranking de Mortalidad y Datos Oficiales

Los datos oficiales posicionan al suicidio como la tercera causa principal de mortalidad en el país para las personas comprendidas entre los 15 y 29 años, un grupo etario históricamente vulnerable. De manera anual, se registran promedios superiores a 2.800 víctimas, lo que sitúa a esta tragedia en niveles críticos de incidencia demográfica. La gravedad del escenario se complementa con proyecciones globales donde cerca de 730.000 personas fallecen cada año por esta misma causa, según declaraciones del director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés.

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Análisis Sociodemográfico de las Víctimas

El perfil sociodemográfico predominante en los casos reportados muestra que la mayoría de las personas eran solteras o vivían en unión libre, lo que sugiere la ausencia de redes de apoyo estables o la presencia de relaciones conflictivas. En términos educativos, el nivel más frecuente corresponde a la educación media o secundaria alta con 946 casos, seguido por la educación primaria básica con 739 reportes. Esta información es crucial para entender las brechas en los sistemas de contención social.

Además, la distribución por género en el año 2024 reveló una disparidad significativa, con 2.421 suicidios masculinos frente a 593 femeninos. Los grupos de edad con mayor incidencia de decesos fueron hombres entre 20 y 24 años, con 415 muertes, y entre 25 y 29 años, con 377 decesos. Este perfil no debe interpretarse erróneamente como el único grupo de riesgo, sino como un indicador estadístico de la población más afectada durante ese periodo.

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Tendencias Estadísticas y Variación Anual

La evolución nacional de los suicidios presenta una tendencia alcista sostenida entre 2020 y 2023, alcanzando su pico máximo en 2023 con 3.195 fallecimientos y una tasa de 6,59 por cada cien mil habitantes. Para 2024, se observó una reducción de 181 casos, situándose en 3.014 hechos y una tasa de 6,14. Las cifras preliminares para 2025 indican 2.823 muertes, con una tasa de 5,32, representando una disminución adicional de 191 casos respecto al periodo anterior.

Disparidades Territoriales y Factores de Riesgo

La distribución territorial de estas necropsias evidencia desigualdades marcadas, ya que 19 departamentos superaron la tasa nacional de 6,14 por cada cien mil habitantes. Vaupés lideró este ranking negativo con una tasa alarmante de 21,77 por cada cien mil habitantes, un valor que triplica la media nacional y que ya se había registrado en 2023 con 14,87. Esta concentración geográfica exige estrategias de prevención diferenciadas y enfocadas en zonas con mayor vulnerabilidad estructural.