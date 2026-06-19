Suiza aplaza reunión entre Irán y EE. UU. por tensión regional y amenazas de Trump

El encuentro negociador en Bürgenstock se pospone tras bombardeos en Líbano y en medio de duras declaraciones del presidente estadounidense. La cumbre ya contaba con estrictas medidas de seguridad.

El gobierno de Suiza ha anunciado el aplazamiento de una reunión clave que involucra a Irán , Estados Unidos y mediadores internacionales, en el contexto de las negociaciones para una tregua.

Este cambio de planes se produce pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara una dura amenaza contra Irán, advirtiendo que si no se comportan, volverán a lanzar bombas. La reunión estaba prevista en el exclusivo complejo turístico de Bürgenstock, ubicado en lo alto del lago de Lucerna.

Este resort, que cuenta con dos lujosos hoteles, residencias y un espacio termal con vistas a los Alpes, ya había sido escenario de la Cumbre de Paz para Ucrania en 2024. No obstante, las autoridades cantonales habían implementado fuertes medidas de seguridad: un puesto de control para filtrar accesos y el cierre del teleférico histórico que conecta el lugar con la orilla del lago, lo que podía dejar el sitio completamente aislado.

Periodistas internacionales que se trasladaron para cubrir el evento se encontraron con estas restricciones. A pesar del aplazamiento, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza señaló que los trabajos preparatorios en Bürgenstock continúan. La decisión de posponer el encuentro se atribuye a los bombardeos de Israel en Líbano, un factor que ha añadido complejidad a las ya delicadas negociaciones entre Washington y Teherán. Este escenario plantea interrogantes sobre el futuro de las conversaciones y la estabilidad regional.

Mientras tanto, el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania sigue escalando. Tras un masivo ataque con drones contra Moscú que dejó 17 heridos y daños en refinerías y edificios, el presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó con más ataques. La respuesta ucraniana no se hizo esperar: el presidente Volodímir Zelenski advirtió que si Ucrania arde, Moscú también arderá.

En otros frentes, el expresidente colombiano Álvaro Uribe y el abogado Abelardo de la Espriella han recibido el respaldo público del presidente Trump, quien instó a los colombianos a votar por el abogado. De manera paralela, una trágica noticia conmueve a Grecia: una mujer italiana falleció en un fuerte accidente de tránsito durante su despedida de soltera en la isla de Mykonos.

Estas historias reflejan un mundo en constante tensión, donde la diplomacia, la guerra y la tragedia personal se entrelazan





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