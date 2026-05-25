Sujeto arrastrado por camioneta en video viral: 'no quería robar, solo agarrar carros'

Un video en redes sociales muestra a un hombre ser arrastrado por una camioneta mientras se agarra con fuerza de la manija del vehículo. Según el testimonio de Brayan Quezada, quien grabó el video, el sujeto no tenía intenciones de robar, sino que solo quería agarrar los carros. El hombre se soltó y quedó recostado sobre la vía, herido por el roce contra el asfalto.

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