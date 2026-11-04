Superfinanciera ordena restitución de más de 100 millones a comprador de Madera Fresca

La Superintendencia Financiera ordena a Acción Fiduciaria devolver 102 millones a un afectado del proyecto Madera Fresca en Bello por irregularidades en el desembolso a Acierto Inmobiliario.

La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a Acción Sociedad Fiduciaria S.A. restituir los aportes de un comprador que entregó más de $102 millones para adquirir dos apartamentos que nunca recibió. La resolución implica el pago de $102.710.000 por los dos apartamentos, además de intereses y rendimientos financieros calculados desde el momento del pago inicial, realizado en el año 2018.

Irregularidades en desembolso a constructora

El fallo de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales se fundamentó en la acreditación irregular de las condiciones requeridas para que la fiduciaria liberara los fondos a la constructora Acierto Inmobiliario. La fecha límite para cumplir estos requisitos era el 30 de junio de 2019. No obstante, mediante un otrosí suscrito el 31 de julio de ese año, se modificó el esquema contractual.

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Esta modificación permitió fusionar los porcentajes de ventas de las etapas 1 y 2 para acreditar conjuntamente las condiciones de giro. Dicho proceso se concretó el 29 de agosto de 2019, violando los términos originales del contrato y generando el daño directo al inversionista.

Detalles del proyecto Madera Fresca

El afectado había adquirido los apartamentos 1612 y 1714 en el proyecto Madera Fresca, ubicado en el barrio La Gabriela de Bello, Antioquia. Los aportes realizados ascendieron a un valor de 51.155.000 pesos por cada unidad, sumando un total superior a los 100 millones de pesos. La promesa de entrega estaba programada para el segundo semestre de 2022.

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Pese al cumplimiento de la fecha de entrega pactada, no se ha colocado un solo ladrillo en la obra. La construcción pertenece a Acierto Inmobiliario, empresa que se encuentra actualmente en liquidación. El avance físico de la obra se mantiene estancado en apenas un 11%, consistente exclusivamente en movimiento de tierras para estructurar las tres torres planificadas.

Impacto en 686 familias y antecedentes legales

El incumplimiento afecta a un total de 686 familias que quedaron a la espera de una vivienda que jamás se construyó. Este caso se suma a otro fallo emitido el pasado 19 de febrero, donde a otro afectado de Madera Fresca se le tuvieron que devolver 85 millones de pesos por incumplimientos similares relacionados con la entrega de la obra.

John Jairo Morales, abogado representante de la firma Dumed Abogados que lideró el proceso, destacó que la decisión obliga a la fiduciaria a asumir la responsabilidad financiera. La restitución busca compensar el perjuicio causado por la falta de transparencia en la gestión de los recursos de los compradores.