Superintendencia convoca audiencia clave para la reorganización de OMA y Presto

La Superintendencia de Sociedades ha convocado una audiencia para la confirmación de los acuerdos de reorganización de Restcafe y Franquicias y Concesiones, operadoras de las marcas OMA y Presto. La audiencia, programada para el 20 de abril de 2026, definirá el futuro financiero de estas empresas, que buscan reestructurar más de $218.000 millones en deudas. El proceso destaca la importancia del régimen de insolvencia empresarial en Colombia.

La Superintendencia de Sociedades ha anunciado la convocatoria a una audiencia crucial para la confirmación de acuerdos de reorganización en los casos de Restcafe y Franquicias y Concesiones, empresas reconocidas en el mercado por operar las marcas OMA y Presto . Los Autos 2026-01-151067 y 2026-01-151056 emitidos por la entidad reguladora marcan un hito importante en el proceso de reestructuración financiera de ambas compañías.

La audiencia, programada para el 20 de abril de 2026, representa un paso decisivo para definir el futuro económico de estas empresas, que enfrentan desafíos significativos en el sector de alimentos y servicios.\Los acuerdos de reorganización propuestos fueron presentados por el promotor de las sociedades a través de varios memoriales, incluyendo los números 2026-01-146138, 2026-01-146154, 2026-01-146152 y 2026-01-14615, radicados entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2026. Estos acuerdos han recibido un respaldo considerable por parte de los acreedores. En el caso de Franquicias y Concesiones, la propuesta obtuvo una votación favorable del 82%, mientras que Restcafe logró un 76% de apoyo. Este respaldo evidencia la confianza de los acreedores en la viabilidad de los planes de reestructuración. Las compañías buscan reestructurar obligaciones financieras sustanciales: Restcafe S.A.S. enfrenta pasivos cercanos a los $114.000 millones, y Franquicias y Concesiones S.A.S. debe alrededor de $104.000 millones. Juntas, las empresas pretenden reorganizar compromisos por más de $218.000 millones. El objetivo principal es estabilizar sus operaciones y asegurar su permanencia en el mercado, adaptándose a las exigencias del sector.\Durante la audiencia de confirmación, el juez del concurso evaluará la legalidad de los acuerdos de reorganización y prestará especial atención a aspectos clave. Se verificará la correcta gestión de obligaciones relacionadas con la seguridad social y las retenciones obligatorias, elementos fundamentales para la aprobación de los planes de pago y la viabilidad del proceso. La decisión que se tome el 20 de abril tendrá un impacto directo en la implementación de los planes de pago y la posibilidad de que estas empresas superen sus dificultades financieras. El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó la importancia del régimen de insolvencia empresarial en Colombia, señalando su capacidad para preservar unidades productivas y proteger el empleo. Este caso es un claro ejemplo de cómo estas herramientas pueden facilitar la recuperación de las empresas y contribuir a la estabilidad económica del país. Escobar reiteró el compromiso de la Superintendencia con la protección del tejido empresarial y la búsqueda de soluciones que promuevan la estabilidad económica, en un contexto donde la sostenibilidad financiera y la adaptación del modelo de negocio son factores cruciales para el éxito





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