Superintendencia de Salud halla graves fallas en dispensario de EPS Famisanar; paciente sufrió convulsión mientras esperaba

Durante una inspección sorpresa al dispensario Ramédicas, la Superintendencia Nacional de Salud encontró largas filas, demoras de meses en la entrega de medicamentos y una paciente que sufrió una convulsión sin atención inmediata. El superintendente Daniel Quintero anunció acciones de verificación y advirtió que no tolerarán más irregularidades.

La Superintendencia Nacional de Salud realizó una visita de inspección sorpresa al dispensario Ramédicas, operador de la EPS Famisanar, tras recibir numerosas denuncias de usuarios sobre presuntas barreras de acceso a medicamentos.

Durante el operativo, los funcionarios encontraron largas filas, extensos tiempos de espera y múltiples quejas de pacientes que aseguraron haber esperado semanas e incluso meses para recibir los tratamientos formulados por sus médicos. El superintendente nacional de salud, Daniel Quintero, encabezó la inspección y relató que una de las pacientes, una mujer de aproximadamente 50 años, sufrió una convulsión mientras aguardaba atención en las instalaciones del dispensario.

En ese momento, no había personal disponible para brindarle primeros auxilios de manera inmediata, por lo que los mismos funcionarios de la Superintendencia debieron intervenir para estabilizarla. Afortunadamente, la mujer logró ser estabilizada y posteriormente se verificó que los medicamentos que requería se encontraban disponibles en el mismo lugar. Este caso dramático evidenció las graves irregularidades en la entrega de medicamentos que vienen denunciando los usuarios de la EPS Famisanar.

Quintero afirmó que "hemos recibido muchas quejas, y nos encontramos lo que siempre hemos observado, es decir, que le dicen a la gente que necesita un medicamento que espere dos meses, tres meses y, a veces, hasta un año sin entregarle el medicamento. Llegamos acá y ahí está el medicamento".

La Superintendencia anunció el inicio de actuaciones para determinar si se están cumpliendo las obligaciones relacionadas con la dispensación de medicamentos y garantizar que los usuarios reciban atención oportuna y de calidad. Además, señaló que continuará realizando visitas de inspección en diferentes regiones del país, con el objetivo de identificar posibles barreras de acceso a los servicios de salud y exigir correctivos cuando sea necesario.

Pese a que la Superintendencia reconoció que persisten dificultades en la entrega de medicamentos, destacó que durante los últimos meses se ha registrado una reducción en el número de reclamaciones presentadas por los usuarios. De acuerdo con las cifras entregadas por la entidad, entre marzo y mayo de 2026 los reclamos relacionados con la entrega de medicamentos pasaron de una cifra elevada a una menor, lo que podría indicar una leve mejora en la gestión.

Sin embargo, el superintendente fue enfático al afirmar que "esta Superintendencia de Salud no va a dejar de defender a los ciudadanos, de defender a los pacientes, y de poner en orden tanto a los dispensarios como a los gestores farmacéuticos y a las EPS para que les entreguen los medicamentos a los pacientes". El operativo en el dispensario Ramédicas evidenció que, a pesar de los esfuerzos por mejorar, aún existen serias fallas en la atención a los usuarios de la EPS Famisanar.

La Superintendencia reiteró su compromiso de fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control para asegurar el cumplimiento de los derechos de los usuarios del sistema de salud y evitar que situaciones como la convulsión de la paciente se repitan. Las autoridades sanitarias llamaron a las EPS a tomar medidas urgentes para garantizar que los medicamentos lleguen a tiempo a quienes los necesitan, y recordaron que la salud es un derecho fundamental que debe ser protegido sin excusas





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