Superintendencia de Sociedades mantiene intervención judicial contra Asomuffaa por captación masiva de fondos públicos

La Superintendencia de Sociedades ha decidido mantener en firme la intervención judicial contra Asomuffaa, su representante y otros vinculados, por la captación masiva de fondos públicos. La entidad rechazó el recurso de reposición presentado por Nayib Alberto Tapia Lian, quien buscaba desintervenir la medida.

La Superintendencia de Sociedades ha decidido mantener en firme la intervención judicial contra Asomuffaa , su representante y otros vinculados, por la captación masiva de fondos públicos .

La entidad rechazó el recurso de reposición presentado por Nayib Alberto Tapia Lian, quien buscaba desintervenir la medida. La Superintendencia argumenta que la intervención no depende de la forma jurídica de la organización, sino de la realidad económica de sus operaciones. Se determinó que persisten elementos de captación masiva y habitual no autorizada, como la oferta abierta, rendimientos fijos sin explicación financiera razonable y la continuidad en la recepción de recursos.

La entidad considera que estos elementos pueden presentarse aun cuando la actividad pretenda ampararse en vínculos asociativos o mutuales. La Superintendencia también señaló que la negativa a la desintervención no se basa únicamente en la autoría inicial del esquema, sino en las omisiones graves de quienes tenían funciones de dirección, administración y control dentro de la organización o frente a las operaciones revisadas por la autoridad.

La decisión se basa en la persistencia de elementos asociados a captación masiva y habitual no autorizada de dineros del público, según los hallazgos del expediente





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