Superintendencia del Subsidio Familiar endurece control sobre la Protección Económica Extraordinaria

La entidad expidió la Resolución 0850 y la Circular Externa 2026-00004 para vigilar estrictamente los recursos destinados a trabajadores afectados por el sismo del 10 de agosto de 2026 en Manizales.

La Superintendencia del Subsidio Familiar ha emitido nuevas y estrictas instrucciones para supervisar la gestión financiera, contable y operativa de la Protección Económica Extraordinaria. Esta medida correctiva surge como respuesta directa a la necesidad de garantizar la integridad de los recursos públicos destinados a la reconstrucción en Manizales tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. La entidad reguladora busca asegurar que cada peso asignado llegue efectivamente a los trabajadores damnificados sin desviaciones.

Medidas de control y nuevas resoluciones

La entidad publicó la Resolución 0850 del 27 de octubre de 2026 y la Circular Externa 2026-00004 para establecer los lineamientos de vigilancia. Estas disposiciones normativas adicionaron cuentas y subcuentas específicas al Catálogo de Cuentas utilizado por las Cajas de Compensación Familiar. El objetivo técnico es permitir una identificación diferenciada de los recursos, asegurando una claridad absoluta sobre los movimientos relacionados con esta ayuda de emergencia.

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Estos mecanismos de trazabilidad facilitarán el registro detallado de asignaciones, pagos, reintegros, recobros y operaciones de compensación entre las diferentes Cajas de Compensación Familiar. La Superintendencia del Subsidio Familiar enfatizó que estas herramientas son indispensables para verificar la administración de los fondos y prevenir cualquier irregularidad en la distribución del apoyo económico a la población afectada.

Destinatarios y monto del apoyo económico

La medida está contemplada en el Decreto Legislativo 1417 de 2026 y tiene como objetivo principal apoyar a los trabajadores dependientes e independientes. Para ser elegibles, los beneficiarios deben ser personas que hayan quedado cesantes y que resultaran damnificadas por el movimiento sísmico ocurrido el 10 de agosto de 2026. La norma aplica estrictamente a este grupo vulnerable para asegurar que la ayuda tenga un impacto real en la recuperación de sus medios de vida.

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El apoyo económico equivale a medio salario mínimo mensual legal vigente de 2026, una cifra fija y tangible. Este monto será entregado en dos giros mensuales consecutivos para facilitar la administración de los recursos por parte de los beneficiarios. Los recursos provienen exclusivamente del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), cuyo manejo está a cargo de las Cajas de Compensación Familiar bajo la supervisión constante de la entidad reguladora.

Plazos de reporte y transparencia financiera

La Circular Externa 2026-00004 establece los lineamientos que deberán cumplir las Cajas de Compensación Familiar para reportar información financiera, contable, operativa, estadística y de gestión. Estas obligaciones buscan que la Superintendencia cuente con información organizada y verificable para monitorear la operación de la ayuda económica. La transparencia se garantiza mediante el uso del Sistema de Información de Monitoreo del Subsidio Familiar (SIMON) para la transmisión de datos.

Se definieron plazos iniciales claros para que las Cajas de Compensación Familiar comiencen a entregar la información requerida a la autoridad competente. El primer reporte correspondiente a postulantes y beneficiarios deberá realizarse el 25 de noviembre de 2026. Posteriormente, se enviará la información sobre la ejecución de los recursos para permitir un seguimiento continuo. Con la expedición de estas disposiciones, la Superintendencia del Subsidio Familiar busca fortalecer los mecanismos de control sobre el sistema de compensación familiar y verificar la información entregada por las cajas operadoras.