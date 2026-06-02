Superintendencia formula pliego de cargos contra Tiendas Ara por presuntas irregularidades en cobros y precios

La Superintendencia de Industria y Comercio investiga a Tiendas Ara por posibles dobles cobros en pagos electrónicos, diferencias entre precios exhibidos y cobrados, y falta de claridad en bonos y promociones. La cadena de supermercados de descuento deberá responder a los cargos.

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) ha formulado un pliego de cargos contra Tiendas Ara , la cadena de supermercados de descuento propiedad de la empresa Distribuidora de Mercado S.A.

, por presuntas irregularidades que habrían afectado a miles de consumidores en el país. La investigación, que surge tras una serie de visitas de inspección realizadas por la autoridad, permitió identificar posibles fallas en aspectos críticos como cobros, información de precios, promociones y la entrega de vueltas a los clientes.

Aunque se trata del inicio de una investigación administrativa y no de una sanción definitiva, el caso ha generado preocupación tanto en el sector como en los usuarios debido al volumen de reclamaciones que motivaron la actuación de la entidad. La SIC señaló que el crecimiento de las tiendas de descuento en Colombia también implica mayores retos para garantizar los derechos de los consumidores, por lo que continuará vigilando el cumplimiento de las normas relacionadas con información de precios, promociones, sistemas de pago y demás aspectos sustanciales.

Entre los principales puntos señalados por la Superintendencia se encuentran tres grandes categorías de presuntas infracciones. La primera se refiere a posibles dobles cobros en pagos electrónicos, específicamente relacionados con transacciones realizadas mediante códigos QR y otros sistemas digitales. Según los reportes, algunos usuarios habrían tenido que realizar el pago más de una vez para completar una compra, lo que evidencia falencias en la plataforma tecnológica o en los procesos de conciliación de transacciones.

La segunda cuestión aborda el uso de bonos entregados a clientes que hacían efectivas garantías sobre productos. La autoridad considera que las condiciones y restricciones para utilizar estos bonos no habrían sido informadas de manera clara y suficiente, vulnerando el derecho a una información transparente.

La tercera y quizás más sensible se centra en las diferencias entre los precios exhibidos en las estanterías y los valores finalmente cobrados en caja, una práctica que, de comprobarse, constituiría una clara violación a la normativa de protección al consumidor. Este fenómeno fue detectado en un período que abarca desde enero de 2024 hasta marzo de 2025.

Adicionalmente, la investigación indaga si algunos consumidores recibieron vueltas incompletas o si se realizaron cobros por conceptos de redondeo o donaciones sin la autorización previa del cliente. También se revisa si la información suministrada a los clientes sobre promociones, premios y sorteos cumplía con los requisitos de claridad y veracidad establecidos por la ley.

La formulación del pliego de cargos significa que la SIC encontró elementos suficientes para abrir formalmente una investigación administrativa, lo que implica que Tiendas Ara tendrá la oportunidad de presentar descargos, entregar pruebas y ejercer su derecho a la defensa ante la autoridad. Sin embargo, el caso representa un fuerte llamado de atención para una de las cadenas de descuento más importantes del país, especialmente porque involucra aspectos sensibles para el bolsillo de los consumidores como los precios, los pagos electrónicos y la transparencia en las promociones.

La entidad aseguró que, en el marco de su labor de vigilancia, continuará atenta al cumplimiento de la normativa en un sector que ha experimentado un rápido crecimiento y expansión territorial en los últimos años





PublimetroCol / 🏆 17. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tiendas Ara Superintendencia De Industria Y Comercio Derechos Del Consumidor Cobros Electrónicos Precios Promociones Investigación Administrativa Colombia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tiendas Ara enfrenta pliego de cargos por denuncias de clientes sobre cobros dobles y promociones confusasMás de 2.000 consumidores denunciaron irregularidades en pagos electrónicos y bonos de recompra, según la SIC.

Read more »

SIC formuló pliego de cargos contra Tiendas ARA por presuntas irregularidades en cobrosLa autoridad de protección al consumidor formuló pliego de cargos contra la cadena de descuento tras recibir más de 2.000 quejas relacionadas con pagos ele...

Read more »

SIC abre investigación contra Tiendas Ara por dobles cobros y dar precios diferentes en las cajasLa Superintendencia de Industria y Comercio también detectó presuntas fallas en la aplicación de promociones.

Read more »

Cargos a Tiendas ARA por presuntas fallas en cobros y sorteosLa SIC determinó que han analizado numerosas quejas y recolectaron pruebas a través de visitas de inspección por las presuntas violaciones a los derechos de los consumidores

Read more »