Superintendencia Nacional de Salud inicia auditoría integral al Fondo del Magisterio (Fomag) para garantizar atención a más de 800 mil usuarios

La Superintendencia Nacional de Salud anunció el inicio de una auditoría integral al Fondo del Magisterio (Fomag) para garantizar la atención de más de 800 mil usuarios. El proceso incluirá el uso de inteligencia artificial para detectar irregularidades en pagos y procedimientos médicos, así como la revisión de la gestión de recursos y la implementación del enfoque preventivo en salud para el magisterio.

A través de un proceso de auditoría integral, la Superintendencia Nacional de Salud iniciará esta semana la vigilancia y control de los recursos públicos del Fondo del Magisterio (Fomag), con el objetivo de garantizar la atención de más de 800 mil usuarios.

Según el Superintendente, Daniel Quintero Calle, informes preliminares revelan irregularidades como pagos por capitación hasta tres veces superiores a los montos acordados, así como casos de múltiples procedimientos médicos a un mismo paciente en un solo día. Además, se ha observado un aumento significativo en las peticiones y quejas, especialmente por la no entrega de medicamentos, lo que refuerza la necesidad de una revisión exhaustiva del modelo actual.

Quintero Calle confirmó que la auditoría evaluará la idoneidad y capacidad de los gestores farmacéuticos seleccionados, la calidad de la supervisión realizada y la pertinencia de los prestadores contratados. El proceso también incluirá la revisión de varios periodos del FOMAG, con especial atención al tránsito entre el modelo anterior y el nuevo esquema ordenado por el Presidente de la República, para identificar las causas que han impedido la implementación del enfoque preventivo en salud para el magisterio.

Como parte de la estrategia de fortalecimiento del control, la Superintendencia incorporará inteligencia artificial para analizar la información de manera digital, permitiendo el cruce masivo de datos y detectar diferencias significativas en los valores de procedimientos dentro del mismo modelo. Aunque la naturaleza exceptuada del Fomag no permite una intervención directa por parte de la Supersalud, la entidad tiene la obligación legal de ejercer inspección, vigilancia y control tanto sobre el Fondo como sobre la Fiduprevisora, que actúa como administradora de los recursos y ejecutora del programa.

En este contexto, se investigarán denuncias por presuntas coimas a IPS y personas por pago de cartera, así como presuntos malos manejos de los sistemas de información





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