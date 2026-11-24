Este martes 24 de noviembre se observa la primera de tres superlunas consecutivas. La NASA detalla que la Luna llena en perigeo aumenta su brillo en un 30%.

Este martes 24 de noviembre el cielo nocturno se iluminará con una superluna que el ojo humano percibirá de mayor tamaño. Este fenómeno astronómico coincide con la llegada de la Luna de Castor, un nombre tradicional asociado a las lunas llenas de noviembre.

Características de la Superluna de Noviembre

La Nasa confirma que la órbita elíptica de la Luna alrededor de la Tierra hace que la distancia varíe entre 364.000 y 404.000 kilómetros. Durante este perigeo, el cuerpo celeste se encuentra a 360.766 kilómetros, lo que incrementa su brillo notablemente.

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Aunque el término superluna fue acuñado en 1979, el Planetario de Medellín aclara que la diferencia de tamaño máximo y mínimo es solo del 14%. Si una microluna fuera una pizza de 38 centímetros, esta superluna mediría poco más de 40 centímetros, aunque su brillo es un 30% superior.

Calendario de las Tres Superlunas Consecutivas

Esta fecha marca el inicio de una secuencia inusual de tres superlunas con características similares. La próxima superluna ocurrirá el 23 de diciembre, cuando la distancia será de aproximadamente 356.740 kilómetros. La tercera tendrá lugar el 22 de enero de 2027 a una distancia de 357.644 kilómetros.

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La NASA explica que estos perigeos extremos son predecibles gracias a la influencia gravitatoria del Sol y otros planetas. Sin embargo, es poco común que una luna llena coincida exactamente con un perigeo extremo, lo que intensifica la visibilidad del fenómeno.

Impacto en las Mareas y Observación

El acercamiento de la Luna genera mareas más extremas tanto altas como bajas en los océanos. Para visualizar correctamente el fenómeno, la Nasa recomienda observar al atardecer hacia el este cuando la luna asciende por el horizonte.

Es importante notar que la ilusión óptica de tamaño cerca del horizonte es común en cualquier luna llena. Los espectadores deben estar conscientes de que el aumento de brillo del 30% es más perceptible que el cambio de diámetro para la percepción humana directa.