Superluna del Castor en noviembre de 2026: Fecha y hora exacta

La Superluna del Castor iluminará el cielo el 24 de noviembre de 2026. Conozca la fecha, la hora exacta en Colombia y cómo observar este fenómeno astronómico.

Los entusiastas de la astronomía tendrán una oportunidad única para presenciar un evento celeste notable en noviembre de 2026, liderado por la aparición de la Superluna del Castor. Este fenómeno transformará la apariencia de nuestro satélite natural, haciéndolo lucir significativamente más grande y brillante que una luna llena estándar. La NASA explica que esta ilusión óptica ocurre cuando el ciclo lunar coincide con el perigeo, el punto más cercano de la órbita elíptica de la Luna hacia la Tierra.

Cuándo ver la Superluna del Castor

La fecha clave para este espectáculo visual es el 24 de noviembre de 2026, momento en el cual se alcanzará el punto máximo de su cercanía orbital. Según los cálculos precisos, el instante exacto ocurrirá a las 9:53 a. m. en hora colombiana. Aunque el pico técnico sucede durante el día, la visibilidad nocturna permitirá apreciar el brillo intenso durante las noches del 23 y 24 de noviembre, así como la madrugada del 25 de noviembre al emerger por el horizonte este después del atardecer.

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Explicación científica del fenómeno

La agencia espacial de Estados Unidos, NASA, detalla que una superluna no es un objeto diferente, sino una posición orbital específica. Cuando la Luna llena se encuentra en o cerca del perigeo, la distancia reducida amplía su diámetro aparente desde la perspectiva terrestre. Old Farmer's Almanac corrobora que este alineamiento produce un aumento visual perceptible en el tamaño y la luminosidad del satélite, ofreciendo vistas majestuosas que han cautivado a observadores durante siglos sin necesidad de instrumentos complejos.

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Contexto estacional y nomenclatura

En Norteamérica, este evento marca la última luna llena del otoño, integrándose en las tradiciones culturales de la estación. El nombre Superluna del Castor deriva del calendario tradicional, recordando el periodo anual en que estos roedores comienzan a refugiarse en sus característicos diques antes del invierno. Esta designación histórica conecta el ciclo lunar con los cambios biológicos y estacionales que marcan el fin de la temporada de hojas caídas en el hemisferio norte.

Recomendaciones para la observación

Aunque fuentes especializadas señalan que el efecto podrá ser visto incluso sin telescopio, la calidad de la experiencia depende de las condiciones ambientales. Es fundamental para quienes deseen apreciarlo en su magnitud ubicarse en zonas que tengan cielos despejados y mínima contaminación lumínica urbana. La claridad atmosfónica juega un papel determinante para distinguir los detalles superficiales y el brillo extra que ofrece esta alineación orbital particular en noviembre de 2026.