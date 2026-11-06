Superluna del Castor: Fecha y detalles para observarla en Colombia

Descubre cuándo y cómo ver la Superluna del Castor en Colombia el 24 de noviembre. Conoce los mejores lugares y las causas astronómicas del fenómeno.

Colombia se prepara para recibir uno de los espectáculos celestes más destacados del mes: la Superluna del Castor. Este evento astronómico ocurrirá específicamente el martes 24 de noviembre de 2026, ofreciendo una oportunidad única para los residentes del país que deseen contemplar un fenómeno visual impactante. La luna llena alcanzará su punto de brillo máximo cerca de las 9:53 a. m., hora colombiana, aunque la visibilidad óptima se extenderá a las noches circundantes.

Los entusiastas de la astronomía y el público en general tendrán varias ventanas de oportunidad para observar este fenómeno natural sin necesidad de equipos costosos. Las noches del 23 y 24 de noviembre, así como la madrugada del 25, se presentan como los momentos ideales para la visualización. Para aprovechar al máximo esta experiencia, se recomienda buscar ubicaciones con el horizonte despejado y la menor contaminación lumínica posible, asegurando una vista clara y nítida del satélite natural.

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Explicación científica del fenómeno lunar

La razón científica detrás de esta apariencia aumentada radica en la órbita elíptica de la Luna alrededor de la Tierra. Una superluna se produce cuando la fase de luna llena coincide exactamente con el perigeo, que es el punto donde el satélite natural se encuentra más cerca de nuestro planeta en su trayectoria orbital. Esta proximidad reducida altera la percepción visual desde la superficie terrestre, haciendo que el astro luzca notablemente más grande y luminoso de lo habitual.

Según los datos proporcionados por el Old Farmer's Almanac, esta alineación específica permite que la Luna se visualice hasta un 8 % más grande y un 16 % más brillante que en una luna llena estándar. Aunque la diferencia pueda parecer sutil dependiendo de las condiciones atmosféricas y la ubicación geográfica, la mayoría de los observadores a simple vista pueden percibir claramente el aumento de brillo y el diámetro aparente. No es necesario contar con telescopios ni herramientas especializadas para apreciar este cambio, ya que el fenómeno es evidente a la vista humana.

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Origen del nombre Superluna del Castor

La denominación específica de esta luna lleva el nombre del castor, un animal que ha dejado huella en las tradiciones de Norteamérica relacionadas con los ciclos lunares. Este nombre tiene su origen en las costumbres históricas de la región, donde la luna llena de noviembre marca un momento crucial en el comportamiento de la fauna local. Es en esta época del otoño cuando los castores comienzan a refugiarse en sus diques y a acumular alimentos de manera intensiva para prepararse ante la llegada inminente del invierno.

Este nexo entre los ciclos lunares y la vida silvestre refleja cómo las generaciones anteriores utilizaban la posición de la luna para predecir cambios estacionales y comportamientos animales. La Superluna del Castor no es solo un evento visual, sino también una marca temporal cultural que conecta a los observadores modernos con las prácticas ancestrales de los pueblos nativos de América del Norte, quienes entendían la luna como un reloj natural para la supervivencia.

Calendario astronómico y otros eventos en noviembre

La Superluna del Castor no es el único evento celestial programado para noviembre de 2026, ya que el calendario astronómico incluye varias lluvias de meteoros y encuentros planetarios significativos. Entre las fechas más destacadas se encuentran las lluvias de meteoros Táuridas del Sur, visibles entre el 4 y el 5 de noviembre, seguidas por las Táuridas del Norte, que ocurrirán del 11 al 12 de ese mismo mes. Estas tormentas de estrellas fugaces ofrecen perspectivas adicionales para los observadores nocturnos.

Adicionalmente, los días 15 y 16 de noviembre se podrá observar una conjunción aparente entre los planetas Marte y Júpiter, un espectáculo que atrae a muchos aficionados a la astronomía. El mes cerrará con un evento notable el 30 de noviembre, donde se espera un agrupamiento aparente de la Luna, Júpiter, Marte y Régulo, destacándose esta última como la estrella más brillante de la constelación de Leo. Esta diversidad de eventos garantiza que noviembre sea un mes particularmente activo y fascinante para la observación del cielo nocturno en Colombia y otras regiones del hemisferio norte.