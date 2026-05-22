Supersalud advierte incumplimientos en Fomag y pide informes

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha advertido que se han incumplido ocho de las 13 órdenes que la entidad emitió para el manejo del Fondo de Salud para el Magisterio (Fomag), el fondo que administra la salud para unos 835 mil usuarios, entre ellos maestros de las escuelas públicas y sus familias. El informe de la Supersalud se conoce días después de la orden del presidente Gustavo Petro al nuevo superintendente, Daniel Quintero, quien se encargó de modificar las condiciones de funcionamiento del Fomag para implementar un nuevo modelo de salud preventiva que serviría de piloto del modelo de salud que el gobierno quiere implementar en todo el país. Sin embargo, el Fomag ha enfrentado toda clase de dificultades implementando el nuevo sistema, en especial con la contratación de las instituciones de salud. En los últimos meses los maestros han convocado a diferentes manifestaciones callejeras en contra de las fallas en el servicio.

La Superintendencia Nacional de Salud ( Supersalud ) ha advertido que se han incumplido ocho de las 13 órdenes que la entidad emitió para el manejo del Fondo de Salud para el Magisterio ( Fomag ), el fondo que administra la salud para unos 835 mil usuarios, entre ellos maestros de las escuelas públicas y sus familias.

El informe de la Supersalud se conoce días después de la orden del presidente Gustavo Petro al nuevo superintendente, Daniel Quintero, quien se encargó de modificar las condiciones de funcionamiento del Fomag para implementar un nuevo modelo de salud preventiva que serviría de piloto del modelo de salud que el gobierno quiere implementar en todo el país. Sin embargo, el Fomag ha enfrentado toda clase de dificultades implementando el nuevo sistema, en especial con la contratación de las instituciones de salud.

En los últimos meses los maestros han convocado a diferentes manifestaciones callejeras en contra de las fallas en el servicio. Las principales fallas están relacionadas con la estructuración, conformación y contratación de la red nacional de prestadores de servicios de salud. La Supersalud también le exigió un informe semanal al Fomag con un monitoreo de la prestación de servicios





BLUSantanderes / 🏆 18. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fomag Supersalud Fondo De Salud Para El Magisterio Maestros Salud Presidente Gustavo Petro Reforma De Salud Contratación De Instituciones De Salud Manifestaciones Fallas En El Servicio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Supersalud avanza en auditoría integral al modelo de salud del Fomag y advierte incumplimientos de órdenesHubo incumplimientos en ocho de las 13 órdenes emitidas dentro de la medida cautelar a Fiduprevisora - Fomag, en aspectos relacionados con la contratación y conformación de la red de servicios de salud.

Read more »

Supersalud detecta incumplimientos en el modelo de salud del FOMAGEn un informe la Supersalud advirtió un incumplimientos en el modelo de salud del FOMAG por lo que mantiene la vigilancia sobre la Fiduprevisora.

Read more »

Supersalud mantiene labores de inspección y control en modelo de saludLa Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha mantenido las labores de inspección, vigilancia y control en el marco de las facultades otorgadas por la ley, mediante una auditoría integral y seguimiento permanente, con el objetivo de garantizar la prestación de servicios a más de 8 millones de personas. Durante el seguimiento, se evidenció que ocho de las 13 órdenes impartidas presentan incumplimientos.

Read more »

Supersalud advierte incumplimientos de órdenes previas en el FomagIdentificó incumplimientos en 8 de las 13 órdenes emitidas dentro de la medida cautelar, principalmente en aspectos relacionados con la contratación y conformación de la red de servicios de salud.

Read more »