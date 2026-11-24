La Supersalud instala mesas de conciliación en Bogotá, Meta y Huila para solucionar disputas financieras entre EPS e IPS, consolidando una cartera revisada superior a COP 311.000 millones en Chocó y San Andrés.

La Superintendencia Nacional de Salud ha desplegado una estrategia operativa clave para desbloquear la crisis financiera que afecta al sector salud colombiano. Mediante la instalación de mesas de conciliación de cartera entre Empresas Promotoras de Salud y Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, la entidad busca depurar las diferencias contables que impiden el flujo normal de recursos. Esta iniciativa busca establecer el estado real de las deudas del sistema y garantizar la sostenibilidad económica de las instituciones médicas.

Impulso a la Conciliación de Cartera Regional

El 24 de noviembre de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud llevó a cabo jornadas de conciliación en tres regiones estratégicas: Bogotá, Meta y Huila. Estos encuentros son fundamentales para resolver los conflictos contables que surgen cuando las instituciones prestadoras de servicios reportan atenciones médicas facturadas que las aseguradoras no reconocen completamente. La superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy Casadiego, participó directamente en la instalación de estas mesas en Bogotá para reafirmar el compromiso institucional con esta tarea de depuración.

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La estrategia se suma a los procesos ya en marcha en los departamentos de Chocó y San Andrés. Con corte al 23 de noviembre, estas dos jurisdicciones habían revisado la cartera correspondiente a 12 EPS y 26 IPS. El valor total de las obligaciones analizadas en estas zonas supera los COP 311.000 millones. Este volumen financiero ilustra la magnitud del problema que la entidad intendente busca resolver mediante la verificación directa de los registros contables entre ambas partes.

Discrepancias Contables en el Sistema Financiero Sanitario

Una de las dificultades estructurales evidenciadas durante los últimos años de crisis financiera del sistema es la falta de coincidencia entre las cuentas de sus distintos actores. En la compleja cadena de relaciones financieras del sector, los hospitales y clínicas reportan servicios que aseguran haber prestado a los pacientes y facturan unos valores por esa atención. Sin embargo, las EPS no siempre reconocen esos mismos servicios o montos, lo que genera un desajuste significativo.

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Los registros de cuentas por pagar de las aseguradoras y los de las instituciones sobre sus cuentas por cobrar suelen presentar diferencias notables. Estas no son pequeñas divergencias menores. En un sistema de salud que mueve billones de pesos al año, las discrepancias pueden alcanzar cifras de hasta miles de millones. Este desbalance contable obstaculiza la planificación financiera y limita la capacidad de las IPS para operar con normalidad.

Reactivación de la Red Nacional de Controladores

De manera paralela a las mesas de conciliación, la Supersalud reactivó la Red Nacional de Controladores. Esta estrategia reúne a diferentes entidades del Estado para coordinar acciones relacionadas con la revisión de las deudas entre EPS e IPS y el seguimiento a los recursos públicos destinados a la salud. La participación conjunta de estos órganos de control busca unificar criterios y compartir información de manera más eficiente.

En la jornada participaron el Ministerio de Salud y Protección Social, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El trabajo conjunto busca fortalecer el seguimiento a las obligaciones financieras entre los distintos actores del sistema. La entidad señaló que estas acciones tienen como propósito contribuir a solucionar el pasivo existente y mejorar la prestación de los servicios de salud a los habitantes del país.

Objetivos de Consolidación y Futuro del Sector

La estrategia busca depurar las cuentas por cobrar y por pagar para consolidar información sobre las obligaciones financieras entre los diferentes actores del sistema de salud. Para la entidad, contar con una base de información sólida y confiable es uno de los objetivos centrales de estos espacios. Al resolver las discrepancias específicas, la Supersalud pretende crear un entorno más transparente y predecible para las finanzas del sector.

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La consolidación de estos datos permitirá a las EPS y las IPS operar con mayor claridad sobre sus estados financieros reales. Esto reducirá la incertidumbre que ha caracterizado la relación entre los financiadores y los prestadores de servicios médicos. La implementación de este modelo en las nuevas regiones marcará un precedente para la gestión de pasivos en todo el territorio nacional, priorizando la estabilidad del sistema de seguridad social en salud.