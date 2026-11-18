La autoridad sanitaria ordenó la intervención de Nueva EPS con Jorge Gutiérrez Sampedro. Su gestión prioriza sanear finanzas y restablecer la atención a los afiliados tras la renuncia de su predecesor.

La Superintendencia Nacional de Salud determinó que el nuevo interventor encargado de dirigir a Nueva EPS será Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro. Este nombramiento surge tras la renuncia presentada por Roberto José Tercero Solano Navarro, quien dejaba una gestión marcada por dificultades operativas y financieras en la entidad más grande del país.

Resolución formaliza relevo en Nueva EPS

La autoridad sanitaria formalizó esta decisión mediante la Resolución 2026320000011364-6, expedida el 17 de noviembre de 2026. El documento fue firmado por la superintendente María Andrea Godoy Casadiego, estableciendo el cambio de mando inmediato en la administración de la entidad prestadora de servicios de salud.

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Desafíos financieros y operativos pendientes

Gutiérrez Sampedro asume la responsabilidad de gestionar una situación crítica que incluye una crisis financiera y problemas significativos en la atención de sus más de 10 millones de afiliados. La nueva administración tiene como objetivo principal estabilizar el sistema de salud, un enfoque que se intensificó tras la salida del gobierno de Gustavo Petro.

Una de las metas más urgentes es agilizar la entrega de medicamentos y reactivar la realización de procedimientos médicos que se encontraban estancados. La entidad ha sido identificada como una de las prestadoras con mayor número de quejas por parte de usuarios, lo que requiere una reorganización inmediata de la red de prestadores y la garantía de continuidad en los tratamientos.

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Plazos estrictos para la transición administrativa

La resolución establece que el cargo es de obligatoria aceptación, otorgando a Gutiérrez un plazo de cinco días hábiles desde la notificación para aceptar el designio y posesionarse formalmente. Simultáneamente, el interventor saliente, Roberto José Tercero Solano, tiene tres días para realizar el empalme, entregando activos, libros de contabilidad y registros administrativos.

Este proceso de traspaso debe dejar constancia mediante una rendición de cuentas detallada ante la Supersalud, donde se especifique el estado actual de la intervención. Además, la salida de Tercero Solano conlleva el fin de la designación de Mariam Liliana Carrillo Peña como interventora suplente, quien deberá custodiar la información sin realizar actos de disposición hasta la llegada del nuevo mandatario.