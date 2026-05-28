Supersalud endurece obligaciones de EPS para menores en riesgo vital con nueva circular

La Superintendencia Nacional de Salud publicó un proyecto de circular que obliga a las EPS a responder en ocho horas reclamos de menores en riesgo vital y a identificar responsables de demoras, con posible remisión a organismos de control.

La Superintendencia Nacional de Salud ha puesto en marcha un nuevo proyecto de circular destinado a fortalecer las obligaciones de las Entidades Promotoras de Salud ( EPS ) en casos de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en riesgo vital.

Esta medida responde a las constantes denuncias sobre demoras y negligencias que ponen en peligro la vida de menores en el país. El superintendente Daniel Quintero anunció que la circular, ahora en etapa de comentarios públicos, establece plazos estrictos y responsabilidades claras para las EPS, con el fin de evitar que los tratamientos médicos críticos se retrasen.

Según lo informado, las EPS deberán responder en un máximo de ocho horas a cualquier reclamo relacionado con menores en situación de riesgo vital, especialmente aquellos que hayan sido trasplantados, padezcan cáncer, enfermedades crónicas, huérfanas o de alto costo. Además, la norma les obliga a explicar de manera detallada cualquier demora e identificar con nombre y cargo a los funcionarios responsables, con el objetivo de que las responsabilidades no queden diluidas dentro del sistema.

La Superintendencia advirtió que la información sobre los retrasos será trasladada automáticamente a organismos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría, y que los casos más graves podrían ser remitidos a estas entidades para las investigaciones correspondientes. La circular también plantea la creación de bases de datos priorizadas y seguimientos periódicos a menores en riesgo vital, así como la necesidad de que las EPS garanticen la entrega continua e ininterrumpida de medicamentos, terapias y tecnologías en salud.

Esto incluye coordinaciones directas con proveedores para evitar interrupciones en tratamientos críticos. El proyecto estará publicado durante cinco días hábiles para recibir comentarios de ciudadanos, EPS y demás actores del sistema de salud. Con esta medida, la Supersalud busca aumentar la presión sobre las EPS, acelerar la atención de menores cuya vida depende de intervenciones oportunas y reducir la mortalidad por negligencias administrativas.

La circular representa un endurecimiento de las condiciones de operación de las EPS en el territorio nacional, alineándose con los lineamientos del gobierno para proteger a la población más vulnerable





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