Supersalud impone medida cautelar a Colsubsidio por fallas en entrega de medicamentos de Sanitas

Supersalud impuso medida cautelar a Colsubsidio por demoras en la entrega de medicamentos de EPS Sanitas en Bogotá, con esperas de hasta nueve horas.

La Superintendencia Nacional de Salud, conocida como Supersalud, impuso este miércoles 11 de noviembre una medida cautelar al gestor farmacéutico Colsubsidio por las deficiencias en la entrega de medicamentos y en la prestación del servicio a los afiliados de la EPS Sanitas en Bogotá.

La decisión obliga a Colsubsidio a corregir las dificultades de su operación, resolver las solicitudes pendientes y garantizar la entrega oportuna de medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías en salud a los usuarios de Sanitas en la capital.

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Qué exige la medida cautelar contra Colsubsidio

La Supersalud exigió a Colsubsidio implementar de manera inmediata un plan de normalización que le permita ponerse al día con las entregas pendientes y atender las solicitudes acumuladas. El plan también debe asegurar que las nuevas peticiones de los usuarios se respondan dentro de los tiempos correspondientes.

La orden establece que Colsubsidio debe priorizar a las personas que requieren continuidad en sus tratamientos por su condición de salud. Entre ellas están los usuarios con tratamientos continuos, los pacientes con enfermedades crónicas o patologías de alto costo, las personas con riesgo clínico elevado, los menores de edad, los adultos mayores y demás sujetos de especial protección constitucional.

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Además, la entidad dispuso que Colsubsidio presente informes periódicos sobre el avance de su operación. Esos reportes deberán incluir soportes que permitan comprobar qué medicamentos fueron entregados, qué solicitudes se resolvieron y qué acciones se están tomando para los casos que todavía permanecen pendientes.

Filas de hasta nueve horas y el legado de Cruz Verde

Los afiliados de EPS Sanitas denunciaron largas filas y tiempos de espera que, en algunos casos, llegaron a nueve horas desde el primero de noviembre. Ese día Colsubsidio asumió la dispensación de medicamentos de Sanitas en reemplazo de Cruz Verde, según la información disponible en la fuente.

Aunque Colsubsidio habilitó 29 puntos de dispensación en Bogotá, la operación también debe responder por los medicamentos que quedaron represados durante la administración de Cruz Verde, cuyo servicio ya presentaba retrasos. Por esta razón, Colsubsidio tiene dos responsabilidades: atender las nuevas solicitudes y avanzar en la entrega de los medicamentos pendientes.

A corte del 5 de noviembre, Colsubsidio había entregado efectivamente 96.738 medicamentos. Esa cifra muestra el volumen de la operación, aunque la Supersalud considera que los pendientes siguen siendo significativos para los afiliados.

Las inspecciones realizadas por la Supersalud y la Secretaría Distrital de Salud en varios establecimientos de Bogotá confirmaron estas dificultades. En uno de los puntos los tiempos de espera llegaron a seis horas, cuatro de ellas antes de ingresar a la sala de atención y dos dentro de las instalaciones. En otro establecimiento el promedio fue de aproximadamente tres horas.

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Durante las visitas también se encontró que no todas las ventanillas disponibles estaban habilitadas, lo que reducía la capacidad de atención y prolongaba las filas. La Secretaría Distrital de Salud advirtió que estas condiciones representan riesgos para adultos mayores, mujeres gestantes y personas con movilidad reducida.

Medidas de contingencia de EPS Sanitas en Bogotá

EPS Sanitas anunció medidas de contingencia para descongestionar los puntos de dispensación en Bogotá. La ampliación de horarios se aplicará en 19 de las 29 sedes de la capital, junto con el refuerzo del personal y la habilitación de cajas rápidas para fórmulas de máximo dos medicamentos.

La EPS también anunció el fortalecimiento de las entregas a domicilio. Además, extendió hasta el 30 de noviembre la vigencia de las fórmulas médicas que vencían durante este mes, para evitar que los pacientes tengan que repetir trámites mientras se normaliza la operación.

La Supersalud informó que el mismo miércoles 11 de noviembre impuso una medida cautelar directamente a EPS Sanitas por las demoras y las entregas incompletas de medicamentos a sus afiliados. La entidad continuará haciendo seguimiento a las acciones de Colsubsidio y de EPS Sanitas, y verificará el cumplimiento de las instrucciones en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.