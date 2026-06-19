La Superintendencia Nacional de Salud, conocida como Supersalud, ha intervenido a la empresa Medic Colombia debido a fallas en la entrega de medicamentos. Según informes, más de 256 mil pedidos están siendo revisados.

La Superintendencia Nacional de Salud, conocida como Supersalud , ha intervenido a la empresa Medic Colombia debido a fallas en la entrega de medicamentos . Según informes, más de 256 mil pedidos están siendo revisados.

Esta medida se ha tomado en el contexto de la campaña presidencial, en la que reconocidos exponentes de la música popular han manifestado su respaldo a la candidatura de Abelardo De la Espriella. Pipe Bueno, Alzate, Ciro Quiñónez y Francy han expresado su apoyo a De la Espriella, destacando su condición de ciudadanos y representantes de la música popular colombiana. El respaldo de estos artistas ha generado diversas reacciones entre los seguidores y usuarios de plataformas digitales.

Abelardo De la Espriella agradeció el gesto mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, destacando que el apoyo surge desde su condición de ciudadanos y representantes de la música popular colombiana. Además, presentó algunas de sus propuestas relacionadas con el sector cultural y artístico del país, como impulsar medidas para fortalecer la industria musical y mejorar las condiciones laborales de los artistas.

La actriz y periodista colombiana Jessica Cediel estuvo presente en el encuentro y acompañó a los artistas y al candidato en la actividad. El apoyo de estas figuras del entretenimiento se suma a las manifestaciones públicas de respaldo que distintos sectores han expresado en los días previos a la segunda vuelta presidencial. La Supersalud ha intervenido a Medic Colombia para revisar los pedidos de medicamentos pendientes, que superan los 256 mil.

Esta medida se ha tomado en el contexto de la campaña presidencial, en la que la música popular colombiana ha jugado un papel importante en la promoción de la candidatura de Abelardo De la Espriella. El respaldo de los artistas ha generado diversas reacciones entre los seguidores y usuarios de plataformas digitales, y Abelardo De la Espriella ha agradecido el gesto mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. Además, ha presentado algunas de sus propuestas relacionadas con el sector cultural y artístico del país, como impulsar medidas para fortalecer la industria musical y mejorar las condiciones laborales de los artistas.

La actriz y periodista colombiana Jessica Cediel ha acompañado a los artistas y al candidato en la actividad, y su apoyo se suma a las manifestaciones públicas de respaldo que distintos sectores han expresado en los días previos a la segunda vuelta presidencial. La Supersalud ha intervenido a Medic Colombia para revisar los pedidos de medicamentos pendientes, que superan los 256 mil.

Esta medida se ha tomado en el contexto de la campaña presidencial, en la que la música popular colombiana ha jugado un papel importante en la promoción de la candidatura de Abelardo De la Espriella. El respaldo de los artistas ha generado diversas reacciones entre los seguidores y usuarios de plataformas digitales, y Abelardo De la Espriella ha agradecido el gesto mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. Además, ha presentado algunas de sus propuestas relacionadas con el sector cultural y artístico del país, como impulsar medidas para fortalecer la industria musical y mejorar las condiciones laborales de los artistas.

La actriz y periodista colombiana Jessica Cediel ha acompañado a los artistas y al candidato en la actividad, y su apoyo se suma a las manifestaciones públicas de respaldo que distintos sectores han expresado en los días previos a la segunda vuelta presidencial





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