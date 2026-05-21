Supersalud mantiene labores de inspección y control en modelo de salud

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha mantenido las labores de inspección, vigilancia y control en el marco de las facultades otorgadas por la ley, mediante una auditoría integral y seguimiento permanente, con el objetivo de garantizar la prestación de servicios a más de 8 millones de personas. Durante el seguimiento, se evidenció que ocho de las 13 órdenes impartidas presentan incumplimientos.

La Superintendencia Nacional de Salud ( Supersalud ) ha mantenido las labores de inspección, vigilancia y control en el marco de las facultades otorgadas por la ley, mediante una auditoría integral y seguimiento permanente, con el objetivo de garantizar la prestación de servicios a más de 8 millones de personas.

Durante el seguimiento, se evidenció que ocho de las 13 órdenes impartidas presentan incumplimientos. Las principales fallas están relacionadas con la estructuración, conformación y contratación de la red nacional de prestadores de servicios de salud, un aspecto considerado como uno de los puntos más sensibles del modelo. Dentro de las órdenes impartidas en la medida cautelar ordenada en septiembre, se requirió a la Fiduprevisora S.A.

, como administradora del Fondo, la ejecución de un plan con informes semanales de cumplimiento y la garantía del flujo oportuno de recursos. El informe debe incluir el monitoreo detallado de la prestación de servicios y la entrega de medicamentos; respuestas oportunas a las reclamaciones en salud; la garantía de contratación suficiente de equipos de cuidado integral; la gestión del riesgo en salud para enfermedades crónicas y de alto costo; la depuración y conciliación de cuentas, con acuerdos de pago no superiores a un año.

La Supersalud también señaló que las órdenes técnicas, financieras, jurídicas y de información impartidas a la Fiduprevisora han estado enfocadas en el cumplimiento de los lineamientos definidos en el Acuerdo 03 de 2024, especialmente en lo relacionado con la conformación y presentación de la Red Nacional de Prestadores ante el Consejo Directivo del FOMAG. Dentro de las actuaciones adelantadas al modelo de salud de los docentes, la Supersalud ha realizado reuniones técnicas con la Red de Controladores, participado permanentemente en mesas de trabajo de la Comisión Nacional de Salud, surtido requerimientos administrativos sobre flujo de recursos y prestación de servicios, además de auditorías regionales para verificar el cumplimiento operativo, financiero y normativo del modelo.

Una de estas auditorías se realizó recientemente en Medellín, Antioquia, donde se revisaron aspectos relacionados con la operación de la red y la garantía en la prestación de servicios





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