Supersalud ordena a Colsubsidio plan de normalización por fallas en medicamentos

La Supersalud impone medida cautelar a Colsubsidio tras denuncias por demoras. La entidad exige un plan urgente para restablecer la entrega de fármacos a afiliados.

La Superintendencia Nacional de Salud emitió una medida cautelar contra Colsubsidio, el gestor farmacéutico responsable de la dispensación de insumos médicos. Esta sanción administrativa responde directamente a las múltiples quejas reportadas por usuarios sobre retrasos significativos en la entrega de medicamentos. La autoridad sanitaria busca garantizar que los pacientes reciban sus tratamientos sin interrupciones adicionales.

Fallas en la cadena de suministro farmacéutico

El ente regulador estableció acciones inmediatas para exigir a Colsubsidio la implementación de un plan de normalización integral. Este plan debe cubrir la entrega de medicamentos, dispositivos médicos y tecnologías en salud pendientes que afectan a la población afiliada. La entidad también ordenó atender las solicitudes represadas y responder oportunamente a los nuevos requerimientos presentados por los usuarios del sistema.

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Esta decisión representa la segunda intervención regulatoria en este caso específico, siguiendo una medida cautelar previa impuesta ayer contra la EPS Sanitas. En esa ocasión, la Supersalud solicitó a la aseguradora tomar todas las acciones necesarias para evitar que se vieran afectados los tratamientos de los pacientes. Ambas medidas buscan coordinar esfuerzos para resolver la crisis operativa derivada de la transición del servicio.

Priorización de grupos vulnerables y crónicos

La normativa vigente obliga a Colsubsidio a priorizar la atención de usuarios con tratamientos continuos y enfermedades crónicas. Asimismo, se debe dar especial prioridad a patologías de alto costo y pacientes con riesgo clínico elevado dentro de la red de afiliados. Los sujetos de protección especial, específicamente menores de edad y adultos mayores, también deben recibir un trato preferencial en la gestión de sus recetas.

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Colsubsidio tiene la obligación legal de informar periódicamente a la Supersalud sobre los avances en la solución de estos casos. El gestor farmacéutico debe entregar soportes verificables que demuestren los medicamentos entregados y las solicitudes atendidas correctamente. Además, debe detallar las acciones correctivas frente a aquellos casos que aún no hayan sido resueltos completamente por la operadora.

Respuesta operativa de la EPS Sanitas

Durante la noche del martes, cuando se anunció la medida contra Sanitas, la entidad también reveló otras acciones correctivas internas. Entre ellas, se extendió el horario de atención en diecinueve puntos físicos ubicados en Bogotá. En estas sedes, se está iniciando la entrega de medicamentos desde las seis de la mañana para reducir las filas y tiempos de espera.

La aseguradora confirmó que está contratando personal adicional para fortalecer su capacidad operativa en medio de la alta demanda. También abrió un canal específico para la entrega de medicamentos a domicilio mediante una plataforma digital designada. Estas iniciativas complementan la supervisión externa ejercida por la autoridad sanitaria nacional.

La Superintendencia Nacional de Salud continuará haciendo seguimiento estricto a las acciones que implemente Colsubsidio. Su objetivo es verificar el cumplimiento total de las medidas ordenadas en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control. El monitoreo constante asegura que la normalización del servicio sea efectiva y permanente para todos los afiliados afectados.