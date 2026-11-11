Supersalud ordena a Sanitas entregar medicamentos urgentes inmediatamente

La Superintendencia Nacional de Salud impuso medida cautelar a Sanitas por demoras en dispensación. La EPS debe priorizar tratamientos de alto riesgo y reportar avances.

La Superintendencia Nacional de Salud emitió una orden estricta este martes 10 de noviembre dirigida exclusivamente a la entidad promotora de salud Sanitas. Esta autoridad regulatoria ha determinado que los afiliados con necesidades farmacéuticas críticas deben recibir atención inmediata para evitar riesgos mayores.

Origen de la medida cautelar contra Sanitas

El organismo fiscalizador activó esta intervención tras detectar fallas sistémicas en la cadena de suministro dentro de la red de Sanitas. Se identificaron retrasos significativos en la dispensación de fármacos esenciales y entregas incompletas que afectaron directamente la continuidad de los cuidados médicos.

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Las dificultades también surgieron en el acceso físico a los servicios en las sedes del gestor farmacéutico asignado por la empresa. Estas irregularidades comprometieron la seguridad clínica de los usuarios, lo que motivó la acción correctiva inmediata desde la entidad supervisora nacional.

Priorización de casos de alto riesgo vital

La resolución establece un protocolo claro donde la atención médica debe centrarse primero en los casos clasificados como de riesgo vital. También se protegen explícitamente a niños, niñas y adolescentes que dependen de estos suministros regulares para su desarrollo sano.

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Las mujeres embarazadas y los pacientes oncológicos requieren cobertura prioritaria bajo esta nueva directriz administrativa vigente. Asimismo, las personas con VIH, enfermedades huérfanas o quienes han recibido trasplantes de órganos tienen derecho garantizado a la reposición oportuna de sus medicinas.

Obligaciones administrativas y reporte de avances

Sanitas debe demostrar ante la Superintendencia Nacional de Salud qué acciones concretas está implementando para atender las reclamaciones acumuladas. La EPS tiene la responsabilidad legal de presentar un informe detallado sobre cada caso individualizado que haya generado controversia o retraso.

Este documento oficial debe especificar claramente si el reclamo fue resuelto exitosamente por la operadora. Además, deberá indicar la fecha exacta de la entrega efectiva de los medicamentos y describir las gestiones administrativas adelantadas para cumplir con la orden judicial.

Seguimiento continuo y control posterior

La autoridad sanitaria anunció que continuará realizando un monitoreo estricto de las actuaciones de Sanitas durante el periodo de ejecución. El objetivo es verificar físicamente que los afiliados reciban oportunamente todos los tratamientos necesarios sin interrupciones adicionales.

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Esta decisión se tomó en ejercicio pleno de las funciones de inspección, vigilancia y control que competen a la entidad rectora del sector salud público en Colombia.