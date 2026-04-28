Supersalud se reúne con interventores de EPS por denuncias de corrupción y fallas en atención a niños

El nuevo superintendente de salud, Daniel Quintero Calle, anunció controles más estrictos y acciones penales contra la corrupción en el sistema de salud, incluyendo comisiones irregulares entre EPS e IPS. También se priorizó la atención a niños, con una línea directa para reportar fallas en su atención médica.

La Superintendencia Nacional de Salud ( Supersalud ) se reunió con los interventores de las Entidades Promotoras de Salud ( EPS ) para abordar las denuncias de pacientes y casos de corrupción en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud ( IPS ).

Según revelaciones recientes, algunas IPS estarían pagando comisiones irregulares, que oscilan entre el 7% y el 20%, a las EPS para acelerar el pago de sus deudas. El nuevo superintendente de salud, Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, anunció durante su primera reunión con los interventores que implementará controles más estrictos y una agenda prioritaria que incluye dos puntos clave: "cero tolerancia con la corrupción" y "acción penal inmediata cuando se ponga en riesgo la atención de niños y niñas".

La Supersalud advirtió que quienes tengan información sobre estas prácticas corruptas y no la reporten serán considerados cómplices. La entidad enfatizó que estos hechos deben ser denunciados ante las autoridades y que quienes participen o encubran estas irregularidades enfrentarán consecuencias penales.

Además, se destacó que la vida y la salud de los menores son prioritarias, por lo que cualquier falla en su atención será reportada a las autoridades para que se tomen acciones inmediatas. Un caso emblemático que se mencionó durante la reunión fue la muerte del niño Kevin Acosta, de siete años, debido a fallas en la atención médica.

Para garantizar la atención oportuna de casos prioritarios, la Supersalud habilitó una línea directa entre los interventores y la oficina de Quintero Calle, quien insistió en que "ningún niño puede esperar". Otro aspecto relevante de la reunión fue la preocupación por la corrupción en el sistema de salud, que ha generado desconfianza en la población. Quintero Calle reiteró su compromiso de erradicar estas prácticas y aseguró que se tomarán medidas legales contra los responsables.

La Supersalud también recordó que las EPS deben cumplir con sus obligaciones de pago a las IPS sin recurrir a comisiones ilegales. Mientras tanto, se mantendrá un seguimiento riguroso de las denuncias y se implementarán mecanismos para proteger a los pacientes, especialmente a los más vulnerables, como los niños. La entidad también anunció que reforzará la supervisión de las EPS interventadas para garantizar que cumplan con los estándares de calidad y transparencia en la prestación de servicios de salud





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