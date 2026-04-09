Supersalud toma medidas para garantizar continuidad en el sistema de salud colombiano

La Superintendencia Nacional de Salud anunció nuevas medidas para asegurar la prestación de servicios de salud en medio de la crisis estructural del sistema, incluyendo la designación de interventores suplentes.

La Superintendencia Nacional de Salud anunció el 9 de abril de 2026 una serie de medidas cruciales con el objetivo de asegurar la continuidad en la prestación de servicios en el contexto de la profunda crisis estructural que afecta al sistema de salud colombiano. La entidad informó que el sistema enfrenta múltiples desafíos para una gestión y supervisión adecuadas de las entidades intervenidas.

En este escenario de gran complejidad, la Superintendencia enfatizó que su principal prioridad es preservar la capacidad institucional y garantizar el acceso de los usuarios a los servicios de salud esenciales. Las medidas implementadas responden, además, al cumplimiento de decisiones emitidas por la Procuraduría General de la República, quien ordenó la suspensión provisional, durante tres meses, de algunos interventores de Entidades Promotoras de Salud (EPS). Frente a esta situación de carácter delicado, la Supersalud procedió a designar agentes interventores suplentes con carácter provisional, con el objetivo primordial de evitar interrupciones en la administración de estas entidades y asegurar la continuidad ininterrumpida del servicio de salud para todos los ciudadanos. Entre los nombramientos realizados, destaca la designación de Jessica Milena Aguirre Santana como agente interventora suplente de Asmet Salud. Según lo comunicado oficialmente, Aguirre es médica con especialización en auditoría de servicios de salud y gerencia de servicios, y su nombramiento se formalizó a través de la resolución 2026320030003322-6 del 27 de marzo de 2026. Para Servicios Occidentales de Salud (S.O.S), la entidad designó a Margarita Orozco Eslait, administradora de empresas, mediante la resolución 2026300000001784-6 del 5 de marzo de 2026. En el caso de Savia Salud, la nueva agente interventora suplente será Edda Lorena Sintura, contadora pública con especialización en gerencia tributaria y magíster en administración de empresas, nombrada a través de la resolución 2026300000001785-6 del mismo día, lo que demuestra la agilidad de la entidad en cubrir estos cargos críticos. \Asimismo, para Coosalud fue designado Jorge Orlando Suárez Burgos, contador público, mediante la resolución 2026320030002194-6 del 13 de marzo de 2026. La Superintendencia indicó que, en el caso de Capresoca, se adelantará en un futuro próximo la designación de un nuevo interventor suplente, también en cumplimiento estricto de las decisiones tomadas por la Procuraduría. La Supersalud subrayó con énfasis que estas actuaciones se enmarcan dentro de su función primordial de inspección, vigilancia y control, y buscan establecer y mantener un “marco de garantías” sólido para los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En esta misma línea, la entidad reiteró con firmeza que su propósito central y fundamental es proteger el derecho fundamental a la salud de todos los habitantes del país, inclusive en medio de las importantes restricciones y dificultades actuales. No obstante, el organismo reconoció abiertamente que el contexto en el que se adoptan estas decisiones es verdaderamente complejo y desafiante. De acuerdo con el comunicado oficial, la combinación de limitaciones estructurales y normativas, junto con la profunda crisis sistémica que afecta al modelo de salud, reduce de manera significativa la capacidad de respuesta efectiva de los distintos actores que integran el sistema. Ante este panorama de incertidumbre, la entidad aseguró que continuará actuando con firmeza dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales para garantizar que las EPS intervenidas mantengan su operación regular y que no se vea afectada la atención y el acceso a los servicios de salud para los usuarios. \La designación de interventores suplentes tiene como objetivo principal asegurar la continuidad administrativa y operativa de las entidades, especialmente en momentos en que las decisiones disciplinarias impactan directamente la gestión de estas importantes organizaciones. Finalmente, la Superintendencia reiteró que seguirá defendiendo y velando por el derecho fundamental a la salud como una prioridad absoluta, en medio de un sistema que enfrenta tensiones estructurales persistentes y desafíos complejos y constantes. La entidad insistió enfáticamente en que, a pesar de las importantes limitaciones y dificultades existentes, su labor se orienta de manera prioritaria a sostener la prestación ininterrumpida de los servicios de salud y a proteger de manera efectiva a los usuarios, mientras se mantiene un cumplimiento estricto de las decisiones emanadas por los órganos de control del estado. El compromiso de la Supersalud con la salud de los colombianos es evidente, y sus acciones buscan mitigar el impacto de la crisis en el acceso a los servicios y en la calidad de la atención. La entidad se mantiene vigilante para asegurar que el sistema de salud cumpla con su función primordial de garantizar la salud y el bienestar de todos los ciudadanos. EDWIN CAICEDO Periodista de Medioambiente y Salud @CaicedoUcro





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