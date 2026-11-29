La entidad auditora confirma que el 98,77 por ciento de los usuarios no repitieron quejas tras recibir medicamentos, validando la eficacia del Plan de Choque vigente en 2026.

La Superintendencia Nacional de Salud de Colombia está ejecutando una auditoría exhaustiva para confirmar si los medicamentos están llegando efectivamente a los pacientes. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Choque, una estrategia sanitaria implementada recientemente para garantizar el acceso a tratamientos prioritarios. La entidad fiscalizadora está cruzando datos administrativos con las denuncias ciudadanas para medir el impacto real de las medidas gubernamentales.

Cruce de datos entre MinSalud y Supersalud

La autoridad sanitaria está realizando un análisis comparativo detallado entre los reportes de cumplimiento presentados por las Empresas Promotoras de Salud (EPS) ante el Ministerio de Salud y Protección Social y las reclamaciones recibidas directamente por los usuarios. Este mecanismo de verificación busca identificar las brechas existentes y las barreras que persisten en el sistema de salud.

Estadísticas de reclamaciones por patologías

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Los resultados más recientes de la entidad revelan que, entre el 1 de octubre y el 18 de noviembre de 2026, se identificaron 311.796 reclamaciones relacionadas con las 12 patologías priorizadas por el gobierno. De este volumen total, 229.218 casos se encontraban cerrados, lo que representa el 73,5 por ciento, mientras que 82.578 reclamaciones permanecían abiertas, equivaliendo al 26,5 por ciento restante.

Dentro de este escenario, se registraron 61.190 Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) correspondientes específicamente a los usuarios de la cohorte del Plan de Choque. Este grupo representa el 19,6 por ciento del total de las quejas relacionadas con estas enfermedades específicas, lo que permite a la autoridad sanitaria segmentar y enfocarse en los casos de mayor urgencia y complejidad.

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Verificación telefónica del cumplimiento

Para validar la información documental, la autoridad sanitaria está realizando llamadas aleatorias a los usuarios para verificar la entrega efectiva de medicamentos y la continuidad de los tratamientos. Estos contactos tienen como propósito confirmar si los procedimientos médicos se han realizado según lo pactado y si persisten obstáculos en el acceso a los servicios de salud.

Resultados positivos en la satisfacción del paciente

Entre los hallazgos principales de este proceso de auditoría se encuentra que el 95,5 por ciento de los usuarios que recibieron la atención completa no presentaron reclamaciones posteriores ante la Supersalud. Este dato sugiere una correlación directa entre la satisfacción del paciente y la efectividad de la gestión realizada por las entidades aseguradoras.

En el aspecto específico de la farmacología, los resultados son aún más contundentes. El 98,77 por ciento de los pacientes que recibieron sus medicamentos no registraron nuevas quejas después de la entrega. Este porcentaje evidencia que, en la mayoría de los casos auditados, la barrera de acceso ha sido superada exitosamente, validando la eficacia de los mecanismos de control implementados durante el Plan de Choque.