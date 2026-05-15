SuperServicios sanciona a El Cayao con multa de $427 millones por incumplimientos en reportes financieros al SUI

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso una sanción de 427 millones de dólares a la Sociedad Portuaria El Cayao por incumplimientos en las reportaciones financieras al SUI. La empresa incumplió con los estándares de calidad, veracidad y oportunidad al reportar información financiera de 2022 que carecía de confiabilidad, y esta informe está compuesto por la clasificación incorrecta de ingresos por 2.601 millones derivados de la ‘disponibilidad de la terminal’, que estaban intrínsecamente vinculados a la actividad de regasificación y debían reportarse como una actividad vigilada.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso una sanción de 427 millones de dólares a la Sociedad Portuaria El Cayao por inconsistencias en los reportes financieros al SUI .

La empresa incumplió con los estándares de ‘calidad, veracidad y oportunidad’ al reportar información financiera de 2022 que carecía de confiabilidad. La investigación determinó que la clasificación incorrecta de ingresos por 2.601 millones derivados de la ‘disponibilidad de la terminal’ estaban intrínsecamente vinculados a la actividad de regasificación y debían reportarse como una actividad vigilada.

La Superintendencia reiteró la importancia de cumplir con los estándares de calidad, veracidad y oportunidad en el reporte de información al SUI, considerando que este sistema es fundamental para las labores de inspección, vigilancia y control





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