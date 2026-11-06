Superviviente del Ataque de Los Ingenieros en Usme Exige Protección a De la Espriella

Tras sobrevivir a un intento de amputación por la banda criminal Los Ingenieros en Usme, la víctima solicita protección inmediata al presidente Abelardo De la Espriella para proteger a su familia.

Una mujer logró sobrevivir a un brutal ataque físico organizado por la banda criminal Los Ingenieros en el sur de Bogotá, específicamente en la invasión Compostela del localidad de Usme. El violento suceso tuvo lugar en el día de su cumpleaños, cuando los delincuentes ingresaron al lote donde la víctima residía desde hace ocho años. El objetivo inicial de los atacantes era desalojarla para vender el terreno, pero ante su negativa, recurieron a una extrema violencia que terminó con la pérdida de una extremidad.

Detalles del Ataque y Estrategia de Supervivencia

Ante la amenaza de muerte y la violencia física, la mujer implementó una estrategia de supervivencia que le permitió conservar la vida en medio del caos. Los miembros de la banda, quienes se encontraban consumiendo cerveza durante el incidente, intentaron pisarla mientras permanecía tendida en el suelo. Ella fingió estar muerta y permaneció inmóvil ante la sangre que la rodeaba, esperando que los agresores perdieran interés en el cadáver aparente.

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El agente encargado de relatar los hechos a Noticias RCN confirmó que la dirección ejecutora del ataque fue realizada por un menor de edad. La estructura criminal de Los Ingenieros tiene reclutados entre 12 y 15 adolescentes, utilizando a menores para cometer actos delictivos graves. En este caso, la banda le pasó un machete al joven para que realizara la amputación de la mano de la ciudadana, una prueba de lealtad dentro de la organización criminal.

Posiciones de las Autoridades y Capturas

La Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) ha confirmado la participación de menores en la estructura operativa de Los Ingenieros. El jefe de Estado, Abelardo De la Espriella, participó directamente en un operativo policial que resultó en la captura de alias Picolino y otros dos integrantes de la banda. Adicionalmente, un cuarto miembro de la organización fue abatido durante las operaciones de seguridad desplegadas en la zona.

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Alias Picolino cuenta con un prontuario criminal de quince años de servicio exclusivo para la organización criminal. Los hechos atribuidos a este grupo delictivo incluyen homicidios, concierto para delinquir, extorsiones sistemáticas, secuestros y desplazamientos forzados de poblaciones vulnerables en la capital colombiana.

Impacto Real y Solicitud de Protección Presidencial

Tras ser abandonada en un potrero cubierta con una cobija, transeúntes que pasaban por el lugar detectaron a la víctima malherida y la trasladaron urgentemente a una estación de Policía. Desde allí, fue remitida a un centro médico donde logró recuperarse de sus lesiones, aunque la experiencia la dejó con graves secuelas físicas y emocionales. La mujer expresó su gratitud espiritual y su determinación de ver crecer a su hijo, invocando a Dios para que la salvara en ese momento crítico.

Como consecuencia directa de las amenazas de muerte que ha recibido por parte de la banda, la víctima y su familia se han visto obligadas a salir de Bogotá. Ante esta situación de vulnerabilidad extrema, la mujer ha hecho un llamado directo al presidente Abelardo De la Espriella para solicitar una protección efectiva. Su requerimiento busca garantizar su seguridad y la de su núcleo familiar para que puedan salir adelante lejos del alcance de Los Ingenieros.