Surprensa en La Casa de los Famosos Colombia 2026: familiares y participantes también participarán en la nominación por primera vez

La presentadora Carla Giraldo anunció la jornada de nominación diferente y una advertencia contundente para los familiares y participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026. Además, se dio una fuerte noticia en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Este miércoles 20 de mayo de 2026 se llevará a cabo una jornada de nominación diferente en La Casa de los Famosos Colombia. Por primera vez, los familiares de los participantes también participarán en esta dinámica y podrán nominar así lo anunció Carla Giraldo en la gala del martes 19 de mayo.

Hubo sorpresiva noticia inédita y de última hora en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿qué pasará?

Sin embargo, previo a que se realice esa actividad, la presentadora de La Casa de los Famosos Colombia 2026 también realizó una advertencia contundente esta fue la advertencia para los familiares y participantes que están en La Casa de los Famosos Colombia 2026 Carla Giraldo les informó a los familiares que no puede haber 'complot' o, de lo contrario, sus votos serán anulados ojo pilas porque voto cantado voto anulado no puede haber 'complot' como vi con la señora Yul que se dejó manipular por Alejo nada de ese tipo de cosas calladitos se ven más bonitos después de que se conozca cómo quedará conformada la placa parcial de nominación también se revelará cuál será el primer finalista de la tercera temporada es importante recordar que cuatro participantes llegarán a la gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026 y que por ende solo uno de los que se encuentran en el top 5 no hará parte de esa semana decisiva quién será el primero en asegurar su cupo conéctese con la transmisión de La Casa de los Famosos Colombia y descúbralo en vivo hubo sorpresiva noticia inédita y de última hora en La Casa de los Famosos Colombia 2026 ¿qué pasará?

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