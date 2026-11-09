Suso El Paspi y Grupo Suramérica unen fuerzas en Medellín para arte

Suso El Paspi y Grupo Suramérica presentarán su show en el Teatro Pablo Tobón Uribe el 14 de noviembre. Los ingresos benefician a la Fundación Te Creo en Medellín.

El humorista Suso El Paspi y la agrupación musical Grupo Suramérica compartirán escenario el sábado 14 de noviembre en el Teatro Pablo Tobón Uribe, ubicado en el centro de Medellín. La presentación, titulada Un canto al amor con humor, fusiona monólogos cómicos con baladas latinoamericanas para ofrecer una experiencia única que combina risas y melodías. Este evento marca la primera vez que las trayectorias del comediante y la banda convergen en una misma función oficial, creando una mezcla inédita de entretenimiento para el público antioqueño.

Mecanismo del espectáculo y precios de entrada

El show comenzará a las 8:00 p. m. y ofrece una estructura de precios que va desde los $77.000 hasta los $132.000, tarifas que ya incluyen el servicio correspondiente. Los boletos están disponibles en la plataforma digital Eticketablanca, facilitando la adquisición anticipada para los aficionados. La clasificación de localidades refleja diferentes niveles de acceso: Fanáticos del amor cuesta $132.000, Compañeros de lluvia 1 está en $110.000, y Compañeros de lluvia 2 en $99.000. Por otro lado, las secciones Gallinero hecho canción 1 y 2 se ofrecen a $88.000 y $77.000 respectivamente.

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50 años de historia y legado musical

La participación del Grupo Suramérica llega en un momento emblemático, ya que la banda cumple 50 años desde su fundación en 1976. Este hito se celebró previamente con un concierto junto a la Orquesta Departamental de Antioquia en el Teatro Metropolitano. Bajo la dirección y fundación de Carlos Mario Londoño, el grupo ha logrado que su música trascienda generaciones, manteniendo viva la tradición de las baladas que narran historias de amor universales.

Impacto social y apoyo educativo

Este concierto tiene un propósito benéfico claro: todos los ingresos recaudados se destinarán a la Escuela de Artes de la Corporación Cultural Te Creo. La institución es liderada por Dany Hoyos, creador e intérprete del personaje Suso El Paspi. Los fondos collected apoyarán directamente la formación artística de los estudiantes de la escuela, permitiendo que más jóvenes de Medellín sigan aprendiendo y desarrollando sus habilidades creativas.

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Experiencia cultural y proyección futura

La función promete ofrecer una noche completa donde el público podrá disfrutar tanto del humor característico de Suso como de la riqueza musical de Suramérica. Esta colaboración no solo entretiene, sino que también contribuye al ecosistema cultural local al financiar la educación artística. Quienes asistan al Teatro Pablo Tobón Uribe tendrán la oportunidad de apoyar una causa educativa mientras viven una experiencia de entretenimiento de alta calidad.

Detalles logísticos para asistentes

Los organizadores invitan a la comunidad a adquirir sus entradas con antelación para asegurar su lugar en este evento especial. La disponibilidad en la plataforma Eticketablanca permite a los usuarios seleccionar sus localidades preferidas según su presupuesto. Este evento consolidará la conexión entre el humor popular y la música clásica colombiana, dejando un legado positivo para las futuras generaciones de artistas en la región.